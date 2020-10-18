波斯波利斯为何称为波斯的骄傲，走进这座伊朗著名景点，一探其究竟

伊朗国家通讯社（IRNA）：当你来到伊朗旅行的时候，如果想要感受古国的文明，那么一定不得不打卡一处被列入世界文化遗产的景点，这个景点就是波斯波利斯。在伊朗设拉子旅行的第三天，看完了粉红清真寺，瓦基尔清真寺以及逛完了老巴扎之后，便跟着青旅的伙伴一起前往设拉子东北地区的波斯波利斯。

在出发之前总是对于这里充满着期待，毕竟它曾经象征着波斯帝国的辉煌，从现代化的城市设拉子一路前行，穿行在寸草不生的丘陵和荒漠地带，耳畔听着波斯风情的歌曲，瞬间仿佛开启了这一场穿越2500年历史的旅途。

大约半个小时的时间，我就到达了波斯波利斯景区。首先来了解一下波斯波利斯，曾经波斯帝国大流士一世即位后，为了纪念阿契美尼德王国历代国王也为了彰显国力，下令建造第五个都城，也就是波斯波利斯。

整个波斯波利斯建造时间历经了三个朝代，并且前后花费了将近60年的时间才得以打造完成，据说当时完工后的波斯波利斯是建在一座长近 460 米、宽约 300 米、高 10 多米的高台之上。主要包含了万国之门、觐见厅、玉座厅、百柱厅、大流士宫殿、薛西斯宫殿、宝库等规模庞大的建筑群。

当我们从景区入口进入后，一眼就可以看到这个高台，可是你无法想象得到，这座曾经举世闻名且规模庞大的城池，如今几乎成为了废墟。那么为什么会如此呢？那就不得不说到亚历山大帝，据说为了报复他在公元前330年攻占下了波斯波利斯，并且在掠夺之后无情的一把火将整个城池烧毁。

据说当时他花费了1万头骡子和5000匹骆驼将城内的宝物运走。那些黎巴嫩制作的柱子，和雕花精美的柱头等木质建筑都在大火中烧毁。只剩下石头雕刻的柱子，雕塑依然保存下来，也就是如今我们在景区内看到的这些遗存。

沿着台阶登上高台，在沿途可以看到台阶两侧精美的浮雕，雕刻着曾经波斯帝国的规模，以及可以清晰地看到曾经附属国向波斯统治者进贡的场景。

在高台之上首先我们可以看到一个庞大的建筑，那就是“万国门”，曾经这里就是外国使节和臣子们进入宫殿之前等候的地方。整个万国门高达18米，两侧的人首牛身鹰翼是当时波斯帝国的守护神。因为古代波斯人将牛称为是最强大的动物，因此将其供奉在大门之上。整个万国门算是景区内保存比较完好的地方，如今依然可以看到13根石柱。

过了“万国门”，跨过了“行军道”之后，就进入了整个波斯波利斯遗址中最核心的区域，那就是阿帕达纳厅，曾经这里是可容纳万人朝贡的大厅，如今在这里最大的看点就是那些精美的浮雕，比台阶处的浮雕更精美，可以重点关注。

阿帕达纳厅侧面还可以看到另一个精美的大厅，这就是薛西斯一世的觐见大殿。据说这里才是波斯波利斯的正殿。如今这个大殿依然保留着100多个雕刻着精美浮雕的石头柱子，这些浮雕中我们可以清楚地看到2000年前波斯人的演习和朝贡场面。

看完了阿帕达纳厅后，波斯波利斯遗址中还有一些小的看点，那就是百柱大殿后方金库和寝宫，当然也可以爬上波斯波利斯的后山，可以看到曾经帝王的陵墓，在这里还可以一览波斯波利斯的全貌。

这就是曾经的波斯帝国都城，如今2000多年之后我们依然可以通过这些仅存的遗址来感受到它的辉煌。

（作者：马且停，人生在于行走，旅途需要记录！）