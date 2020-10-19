不惧美国制裁 俄方表态：将与伊朗开展军事技术合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，俄罗斯方面表示，在联合国对伊朗武器禁运到期之后，俄方将继续与伊朗进行军事和技术合作。

据塔斯社报道，俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫周（18日）日说：“俄罗斯正与伊朗发展多方面的合作，军事技术领域的合作将取决于当事方的需求，并以平静的态度相互准备进行这种合作。”里亚布科夫补充说，俄罗斯不惧怕美国的制裁，因为克里姆林宫已习惯了这种行为。

联合国安理会对伊朗的武器禁运于本月18日结束。伊朗外交部在当日声明中指出，截至到18日，伊朗可以单方面根据其防御需要，从任何来源采购任何必要的武器和装备，而不受任何法律限制，也可以根据自己的政策出口防御性武器。对此，美国方面随后表示，尽管联合国对伊朗的武器禁运已经到期，但美国仍将向对伊朗出售武器的个人或实体实施制裁。

近来，美国在联合国安理会提出延长对伊武器禁运决议草案并试图启动伊核协议“快速恢复制裁”机制，但均以失败告终。今年8月，美国向安理会提交草案，要求无限期延长对伊武器禁运，安理会15个成员国中，除了美国和多米尼加两票同意外，包括英国、法国、德国等在内的11个成员国弃权，中俄两国投了反对票。9月，美国政府又单方面宣布重启联合国对伊朗的制裁，再次被多数成员国否决。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）10月15日表示，禁运期满后，莫斯科将根据共同利益考虑与伊朗进行军事技术合作。俄方官员表示，“我们坚信，联合国安全理事会第2231号决议规定的对伊武器禁运到期后，所有可能性都将得到充分考虑，并在互惠互利的基础上，为我们两国人民的利益使用”。

伊朗驻俄罗斯大使贾拉利（Kazem Jalali）17日表示，伊朗将“审慎地”利用因终止禁运而提供的机会。在接受俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）采访时，贾拉利表示，伊朗肯定会在技术和军事领域，以及所需的设备采购方面与感兴趣的国家合作。