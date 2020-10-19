伊朗在中国没有任何被解冻的资源

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈蒂布扎德 (Saeed Khatibzadeh) 否认一些媒体就伊朗在中国被解冻资源的报道并强调，我们在中国没有任何被解冻的资源。

他说，一些敌人，对手或坏人希望把伊朗在其他国家的结算渠道封闭因此提出无根据的消息；我要强调是我们在中国的资源并没有解冻，这些资源是我们为了国家的一些需求使用的。

哈蒂布扎德再次强调，我们在中国的资源和原来提出在一些国家被解冻的资源无关。

前几天伊朗政府发言人拉比伊说过，德黑兰将派专家代表团往各个国家，以回收伊朗在这些国家的外汇资源。

伊朗政府发言人阿里·拉比伊（Ali Rabiee）在与记者举行的每周会议上表示，这些国家（债务人）的态度将留在伊朗人民的历史记忆中。

拉比伊说：“在受到美方政治性的压力下，韩国拒绝解冻在该国家存的伊朗人民资金。”

他说：“我不是以政府发言人的身份，而是以一位伊朗人的身份要强调，反对美国单边主义和不公平的政策需要勇气，而对伊朗人民来说哪些国家将反对这些反人类制裁是很重要的；并且无疑的是美国的这种压迫的立场将不会继续下来的。”

伊朗政府发言人说，不幸的是最近韩国以各种借口拒绝解冻约80亿美元的伊朗财产。我们就此问题多次向韩国提出交涉，但是迫于美方施加的压力，韩国拒绝解冻资产。

最近伊朗外交部发言人则警告韩方，如果继续拒绝支付这笔款项，此案将会被提交国际法庭仲裁。

对此伊朗总统办公室主任表示，韩国的高科技产业在伊朗获得了巨大利益，而韩国的执迷不悟必定会迫使伊朗做出反应。

同时他强调希望韩国不要再做美国的马前卒，避免韩方在伊朗的利益遭到损害。