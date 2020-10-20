来自世界的30个国家在加兹温省投资

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊萨·戈巴迪于接见了从肯尼亚布姆特省前来的政府代表团成员，他说，靠近首都德黑兰，与12个省之间建立联系，而且拥有重要的工业基础设施，这使得加兹温成为吸引外国投资者的重要省份。



他表示道，加兹温具有很高的工业能力，是伊朗在该省建立的第一个工业城市，目前有20个城镇和工业区。



加兹温省经济事务协调处副省长还说，加兹温是伊朗玻璃、瓷砖和洗涤剂的生产枢纽，这些产品具有很高的出口能力，肯尼亚的投资者可以考虑。



戈巴迪还说，加兹温在农业领域拥有出色的能力，是伊朗牛奶、鸡蛋、葡萄、葡萄干和橄榄的生产中心。



这位官员说，加兹温也有着丰富的文化背景，在萨法维时代，有半个多世纪的时间都是伊朗的首都，如今，该省拥有数百个历史古迹和自然景点，加兹温成为旅游业领域中具有吸引力的省份之一。



戈巴迪补充说，加兹温拥有10万多名学生，被认为是一个科学和学术省份，伊玛目霍梅尼国际大学的学生来自世界各地。