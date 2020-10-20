伊朗回应蓬佩奥：美国的制裁行动和威胁言论无效

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人哈蒂布扎德19日表示：“蓬佩奥的言论传递出重要信号，即美国对伊朗的单边制裁既没有成功，联合国也没有恢复对伊朗的制裁。“哈蒂布扎德补充说，伊朗将继续在国际协定的框架内行动，由于伊朗生产的武器能满足本国90％的国防需求，因此伊朗将主要开展武器出口而非进口。

伊朗国防部长阿米尔·哈塔米18日晚接受国家电视台采访时说，伊朗只会向肯定“不会滥用武器”的国家出售武器，并严格限制将武器用于国防目的。哈塔米表示，“与美国人不同，伊朗不会为金钱为所欲为。”他指出，美国向中东的阿拉伯国家出售数十亿美元的武器，加剧了中东的动荡局势。

安理会对伊朗的武器禁运到期后，俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫18日说：“俄罗斯正与伊朗发展多方面的合作，军事技术领域的合作将取决于当事方的需求。”里亚布科夫补充说，俄罗斯不惧怕美国的制裁，因为俄方已习惯了这种行为。

据新华社此前报道，2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。

2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增了一系列对伊制裁措施。近期，美国在安理会提出延长对伊武器禁运决议草案，并试图启动伊核协议“快速恢复制裁”机制，以全力阻止解除对伊武器禁运，但均以失败告终。