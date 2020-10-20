中国公司回应遭美国制裁：不惧怕美国 不影响公司运营

伊朗国家通讯社（IRNA）：据东方网报道，当地时间10月19日，美国国务院宣布将6家中国企业和2位中国人列入制裁名单，声称他们与伊朗伊斯兰共和国航运公司（IRISL）合作，在“某种情况下”帮助伊朗逃脱美国制裁。美国国务卿蓬佩奥则在一份声明中称，“今天，我们重申对全世界的利益相关者的警告：如果你和IRISL做生意，你就有可能受到美国的制裁。”

仁达航运的工作人员回应称，该公司目前暂时没有受到制裁的影响，其预计美国所谓的制裁不会对公司的日常运营产生影响。另一位该公司的员工表示：“公司负责人目前照常工作，公司也不会因此惧怕所谓的制裁。”

据报道，此次被美国制裁的中国企业包括：仁达投资控股集团（上海）(Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd.)及旗下仁达航运有限公司(Reach Shipping Lines)、贯中通运有限公司(Delight Shipping Co., Ltd.)，凝心货运（Gracious Shipping Co. Ltd.）以及另外两家航运企业。

美国制裁的名单中还包括两位个人，分别是仁达航运的负责人陈国平和另一位名为Daniel Y. He的中国人。陈国平的公开简历显示，自1983年工作至今，其一直都在从事物流行业。1992年10月起，其开始担任外贸货运公司高层，目前其实多家货运航运企业的法定代表人。

中国外交部发言人赵立坚日前表示，中方敦促美方立即取消相关非法制裁，并将坚定致力于维护本国企业的合法权益。中国一贯反对美方单边制裁和所谓的长臂管辖。长期以来，国际社会各方在国际法框架内，同伊朗开展友好合作，合理合法，理应受到尊重和保护