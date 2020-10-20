中媒：伊朗完成了几乎不可能事情，新一代发动机诞生，美国封锁宣告失败

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，在2020年8月21日的伊朗国防工业日上，伊朗高调向外界展示了几款国产武器和装备，其中最引人注目的就是一款名为“顶点”的涡喷发动机。尽管这款发动机只能算是上世纪五六十年代的第二代涡喷发动机，但对于在军事科技领域落后且被美国长期封锁下的伊朗来说，想要自己研发这款涡喷发动机也几乎不可能。而伊朗之所以高调向外界展示出来全部细节，意思就是表明这就是我伊朗自己制造的。

随后，美国人最先感到吃惊，因为美国无法相信被封锁下的伊朗具备这种实力。要知道，虽然这是一款已经落后的发动机，但是其内部构造相当复杂，包含有14000个零件，即使是许多军事强国也未必可以仿制成功。另外，所有应用于这款发动机的零件都必须具备耐高温和耐高压的性能，这对于材料科学来说要求很高。这么难，可伊朗还是搞出来了。

美国明摆着不相信伊朗有这个实力，于是理所当然的认为有其他国家将相关技术偷偷输送给了伊朗。到底有没有国家在这款发动机的仿制上向伊朗施以援手，我们不得而知。不过可以确定的是，在针对伊朗的一系列问题和态度上，美国已经和其他国家，甚至美国的盟友走的越来越远。

此前，特朗普政府执意退出《伊朗核问题协议》，重新恢复对伊朗的高压制裁。结果导致两国关系迅速紧张起来，最后差点爆发冲突。美国的一杆子盟友则与美国唱反调，不仅不退出《伊朗核问题协议》，而且还和伊朗保持正常关系。再到后来，美国作为唯一向联合国申请延长伊朗武器禁运政策的国家，并没有得到其他西方国家的跟随。由此我们可以看出，美国人想要的那种对伊朗的封锁，几乎不存在了。