伊朗专家：中国经济复苏为世界树立榜样

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗政治评论员纳迪利在接受中国媒体采访时表示，在今年一季度，中国政府和人民为了遏制疫情付出了巨大的代价，而随着疫情逐步得到控制，中国经济得以迅速恢复。

他表示，疫情之下中国经济的成功复苏，既体现出中国经济的巨大韧性和活力，也为世界各国树立了榜样。

伊朗政治评论员 纳迪利：中国三季度GDP同比增长4.9%，这是中国的一个好消息，也值得庆贺。全世界都应该将中国视作成功的榜样，并学习中国所做的一切。有的时候制定一些决策并不容易，需要牺牲很多来掌控局势以及遏制疫情，而在这之后，短期的阵痛将会获得长时间的积极影响，这就是切实在中国发生的事。

此外纳迪利表示，近一段时间以来，单边主义、保护主义有所抬头。而中国的成功恰恰证明，多边主义有助于全球经济的复苏和发展，只有坚持开放与合作，才能实现互利共赢、协同发展。

土耳其海峡大学亚洲研究中心研究员阿尔泰·阿特勒常年关注中国的发展。中国三季度经济数据公布后，他对中国工业领域的迅猛涨势表示赞叹。阿特勒说，面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，中国科学地统筹疫情防控和经济社会发展，有效推动生产生活秩序恢复，中国的经验值得世界其他国家学习。

土耳其海峡大学亚洲研究中心研究员 阿尔泰·阿特勒：世界其他国家可以观察并学习中国的经验，准确来说，就是学习中国是如何保持平衡的，中国如何在保护公众健康的同时，保障经济发展和持续增长，所以中国的经验对世界其他国家非常重要。