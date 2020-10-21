伊朗LIAN乐队将参加第十三届国际青年艺术周线上演出

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗使馆消息，这次活动将于北京时间10月22日19:30线上播出。

作为一年一度的中外青年文化交流盛事，第十三届中国国际青年艺术周共邀请了来自五大洲26个国家和地区的50多支艺术院团及艺术家以视频方式参节，演出作品涵盖音乐、舞蹈、戏剧、杂技、民俗等多种艺术形式，包含实景云上开幕式、云上音乐舞蹈大秀、国际舞台艺术精品云展演、“青年公益在行动”、主题文化日等五大主题板块的云展演，并已于10月中旬陆续上线。

LIAN乐队来自伊朗布什尔地区，通过波斯风笛、通巴克鼓、达卡布卡鼓和乌德琴演奏出颇具风情的港口音乐，那热情洋溢的旋律、强烈的节奏，以及现代感十足的表现形式都令人耳目一新、拍手称绝。

接下来就让我们一睹LIAN乐队的风采吧！

欢迎大家屇时收看！

链接：

https://app.cctv.com/special/2020/0303multivideo/index.html?vtype=50&pageid=PAGEqhaOJhUc2Kv2lD6Y6mgk200904

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