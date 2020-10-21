伊朗女导演伦敦电影节最高奖

伊朗国家通讯社（IRNA）：改部电影的媒体顾问宣布，由巴亚特制作的《地球之子》在伦敦Screen Power电影节上获得了最佳导演奖。

该部电影最近在美国第21届奥阿希电影节和第19届孟加拉国达卡电影节上放映。

此外《地球之子》赢得了伊朗伊斯法罕电影节最佳影片奖和最佳导演奖。该影片还获得了伊朗成长（Roshd）艺术节的最佳导演奖。

莫扎甘·巴亚特（Mojgan Bayat）之前在几部伊朗电影当过女演员。

影片以伊朗社会问题为主题，讲述了一个10岁孩子进入新环境时经历不同生活的故事。