中国中央电视台：解除对伊武器禁运表明美国霸权主义和单边主义的失败

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国中央广播电视台消息，联合国对伊朗武器禁运18日迎来重要节点。伊朗宣布武器禁运当天自动终止，并称这是国际社会共同反对美国的恶意行为、维护地区和平与安全的多边主义的胜利。不过，美国却不死心、声称武器禁运仍然有效。

伊朗外交部宣布联合国对伊武器禁运自动终止

伊朗外交部18日发表声明，宣布联合国对伊朗的武器禁运即日起无条件自动终止。声明说，伊核问题全面协议中明确规定，终止对伊武器禁运是无条件的，无需通过新的协议，也无需安理会声明或采取任何新的措施。

声明指出，18日起，针对进出伊朗的武器转移及相关活动和金融服务的所有限制，以及对部分伊朗公民和军方人员施加的关于禁止进入或过境联合国会员国的所有禁令均自动终止。声明还提到，根据自身防卫需求，伊朗可以不受任何法律限制，从任何来源采购任何必要的武器和装备，也可以根据自己的政策出口防御武器。

伊朗议长：美行动因国际社会抵制而失败

当天，继伊朗外交部之后，伊朗议会官员也纷纷发声表示，这是多边主义的胜利，美国试图压制伊朗的意图无法得逞。

伊朗议会议长卡利巴夫表示，联合国对伊朗武器禁运解除，这是美国的重大失败，伊朗将会采取重要且合适的威慑措施，继续抵抗美国的压力。

伊朗议会议长 卡利巴夫：尽管美国意图用非法手段启动“快速恢复制裁”机制，但却遭到国际社会的抵制而失败。

强推再制裁伊朗 美霸权行径遭普遍反对

根据联合国的决议，联合国对伊朗武器禁运理应2020年10月18日到期。但近来，美国在安理会提出延长对伊武器禁运决议草案并试图启动伊核协议“快速恢复制裁”机制，以全力阻止解除对伊武器禁运，均以失败告终。

今年8月，美国提出延长对伊朗武器禁运的决议草案后，当地时间8月14日，联合国安理会投票未通过这一草案，15个安理会成员中，仅有美国和多米尼加投了赞成票，俄罗斯和中国投了反对票，其他11个安理会成员投了弃权票。

当地时间8月20日，美国又要求联合国安理会启动伊核协议“快速恢复制裁”机制。对此，中俄英法德等安理会成员均表示，美国单方面退出伊核协议，已经丧失了启动这一机制的资格。

在国际社会一片反对声中，当地时间9月19日，美国政府单方面声称，根据“快速恢复制裁”机制，已恢复对伊朗的制裁措施。美国还威胁联合国会员国如果不执行制裁，将面临所谓的“后果”。美国这一单边主义霸权行径招致国际社会普遍谴责。

美国务卿：联合国对伊朗武器禁运仍有效

针对伊朗18日宣布联合国对伊武器禁运无条件自动终止，美国方面很不甘心。美国国务卿蓬佩奥当天发表声明称，对伊武器禁运仍然有效。他还威胁说，与伊朗开展常规武器贸易或就相关武器提供技术培训、资金支持者将遭到美国的制裁。蓬佩奥在声明中还重申所谓联合国对伊制裁“已恢复”的立场。

外交部：中方继续维护安理会2231号决议后续执行

对于联合国对伊朗武器禁运到期一事，中国外交部发言人赵立坚在今天（19日）的例行记者会上也作出了回应。

外交部发言人 赵立坚：这是伊核问题全面协议和第2231号决议执行进程的重要时刻，体现了国际社会维护多边主义和安理会权威、维护伊核问题既有成果和全面协议有效性的共同立场。中方愿同各方一道，继续维护伊核全面协议和安理会第2231号决议后续平稳执行，推动伊核问题政治外交解决进程，维护国际核不扩散体系和中东海湾地区和平稳定。

俄方称将继续与伊朗进行军事和技术合作

在联合国对伊朗武器禁运到期之后，俄罗斯方面表示，俄方将继续与伊朗进行军事和技术合作。据俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫18日说：“俄罗斯正与伊朗发展多方面的合作，军事技术领域的合作将取决于当事方的需求，并以平静的态度相互准备进行这种合作。”里亚布科夫补充说，俄罗斯不惧怕美国的制裁，因为克里姆林宫已习惯了这种行为。

伊朗防长:计划更多地出售而非购买武器

据俄罗斯卫星通讯社报道，伊朗国防部长阿米尔 哈塔米表示，随着武器禁运解除，德黑兰计划出售更多的军用产品，而不是购买。他在电视节目中评论出售和购买武器计划时称：“大约从去年以来，伊朗与许多国家进行了谈判。他表示，伊朗肯定将会售出比购买更多的东西。他还说，尽管伊朗受到制裁，但在军事领域取得了不小的成就。

对伊朗武器禁运解除有力回击美国制裁

总台驻德黑兰记者 李健南：我认为可以从两个方面来分析一下联合国解除对伊朗武器禁运的意义和影响。首先，从政治方面来看，在过去三个多月以来，美国一直试图在政治上打压伊朗，在外交上封锁伊朗。但美国的举动没有获得国际社会的广泛认可和支持。此间媒体分析指出，解除对伊武器禁运不仅显示出伊朗成功的抵抗住美国压力，是对美国“极限施压”的强有力回击，同时更是表明美国霸权主义和单边主义的失败。

另外从军事方面来看，解除对伊武器禁运，伊朗今后买卖常规武器有了合法性，比如伊朗一旦从俄罗斯等国家购买一些先进武器，再配合本国的军事研发能力，这将大大增强伊朗的国防能力。此举有助于伊朗在地区影响力的提升，在今后的美伊对峙中，伊朗也将获得更多筹码。