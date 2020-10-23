伊朗外交官员：伊方无意在解除武器禁运后加入军备竞赛

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻俄罗斯大使卡泽姆·扎拉利（Kazem zhalali）在接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，伊朗不打算在解除武器禁运后加入地区军备竞赛，将根据合理的防卫需要采取行动。

对于伊朗在解除特别供应制度后准备出口哪些武器，正在就采购武器同谁谈判的问题，他回答说：“伊朗伊斯兰共和国不打算加入地区军备竞赛，在这方面没有任何计划。

他强调，我们将根据自己的合理防卫需要，在认为必要时采取行动。”

最近伊朗外交部发言人赛义德·哈蒂布扎德 (Saeed Khatibzadeh)说，伊朗视俄罗斯为主要军事和防务伙伴之一，期望两国在联合国安理会解除对伊朗常规武器禁运以后加强军事和防务合作。

俄罗斯卫星通讯社21日播发对哈蒂布扎德的采访内容。他说：“近些年，俄罗斯一直是伊朗在防务和军事领域的主要合作伙伴之一。现在，武器禁运令解除了，两国可以强化军事合作。”

哈蒂布扎德说，伊朗政府和俄罗斯政府正在军事合作委员会框架下谈判。

根据联合国第2231号决议和伊朗核问题全面协议，对伊朗武器禁运令于10月18日到期。

伊朗外交部当天宣布，联合国对伊朗的武器禁运即日起无条件自动终止，伊朗可以根据自身防卫需求，从任何来源采购任何必要的武器和装备，也可以根据自己的政策出口防御武器。

哈蒂布扎德说，伊朗将根据自身需求从“友好国家”采购任何武器。