伊朗最高领袖：美国疫情管理全球最差 伊朗要吸取教训保持团结

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿亚图拉·哈梅内伊表示，当此关键之时，伊朗全国上下比以往任何时候都更需要“合作、统一与团结”。

自疫情暴发以来，伊朗最高领袖于周六（24日）在与伊朗总统鲁哈尼，及伊朗国家负责管理和抗击新冠病毒总部负责人首次会面时做了上述呼吁。

谈及全球应对新冠疫情大流行时，阿亚图拉·哈梅内伊表示，在某些国家——例如美国——实行了最差的管理，但伊朗必须设法通过最好的管理来处理这种与人民的生命健康，以及人民的安全和经济发展有关的现象。

他表示，适当管理的前提是“做出决定性的治理决策”、“有说服力的舆论”和“各机构的合作以及人民的合作”。

伊朗最高领袖称，这种合作不仅限于对抗新冠病毒；它必须存在于所有问题中，特别是政治问题之中，因为该国拥有强大的民族、新的体系和新的话语，自然会在全球和国内领域面临重大问题。

根据伊朗卫生部当地时间24日最新消息，截至当地时间24日中午，伊朗累计新冠肺炎确诊病例562705例，其中45091例康复，32320例死亡，4952例重症。

面对严峻的疫情形势，美国对伊却实施“有史以来最严厉的制裁”，剥夺了伊朗利用外汇获取药品和医疗设备的通道，伊方批评此举可谓“危害人类罪”。