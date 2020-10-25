统俄党主席：疫情期间对伊朗实施制裁是无耻之举

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯报道，俄罗斯执政党统一俄罗斯党主席梅德维杰夫表示，委内瑞拉、伊朗和古巴等国由于受到制裁在新冠病毒疫情期间无法按时获得援助，疫情期间实施类似的限制措施非常无耻。

梅德维杰夫在统一俄罗斯党主办的“上合组织+”国际政党间论坛的全体会议上指出：“委内瑞拉、伊朗和古巴等国情况严重，由于受到制裁，最初无法获得足够的救援物资。这种制裁应被谴责。全球疫情期间实施类似的限制措施非常无耻。”

统一俄罗斯党（简称统俄党），是俄罗斯境内最大的政党，也是俄罗斯杜马第一大党。成立于2001年12月1日，由“统一”党、“祖国”运动和“全俄罗斯”运动合并而成。

当地时间8日，针对美国对伊朗发起的新一轮制裁，伊朗外长扎里夫在社交媒体发文谴责，并强调伊朗不会屈服于美国的要求。

扎里夫表示，在新冠疫情期间，美国政权希望阻断伊朗剩余的、用来购买食品和药品的渠道。

他强调，伊朗将会在这种残酷行径中继续生存下去，但是谋求让人民挨饿的行为是一种反人类罪行。那些阻断伊朗资金的罪魁祸首以及教唆者将会面临正义的审判。

据了解，美国本次发起对18家伊朗主要银行的制裁，实际上是欲将伊朗进一步排除在全球金融业之外。

自2018年5月美国单方面退出伊核协议以来，美国就针对伊朗发起了"最严制裁"，旨在加大对伊朗的压力。

伊朗方面曾多次谴责，美国的单边非法制裁是美式霸权主义的体现，伊朗不惧怕任何美国的制裁。