日本对波斯的早期考察

伊朗国家通讯社（IRNA）：日本对伊朗的了解，开始于明治维新时期。伊朗恺加王朝国王纳赛尔丁·沙在两次结束访欧途经俄罗斯时，都曾照会日本驻俄公使，表示愿意建交通商。明治政府于是在1880年4月派出一支混编的10人外交代表团，团长吉田正春（1852—1921），以印度人、阿富汗、伊朗人为翻译向导，开始了第一次建交使途。使团于5月抵达波斯湾上岸后，自行购买了10余匹马、驴、骆驼作为交通工具，但是并没有直接去德黑兰，而是取道巴格达，去探访两河流域的历史地理。从伊拉克折返后，经历了斋月的饥饿和荒漠间艰苦的陆地旅行，沿着古代阿契美尼德时期的御道，先后走访波斯波利斯、帕萨尔加德、毕沙普尔、伊斯法罕等历史古迹，在9月初抵达德黑兰，9月27日受到了国王纳赛尔丁·沙的接待。

这支代表团除了外交官、军人，还有一些陶瓷和金银器商人，携带着日本的七宝烧、军刀等特产，以求扩大贸易。虽然根据当时档案记载，彼此了解不多，但双方都是以亚洲积极进行西化改革的国家自居，理念不谋而合。

吉田正春归国后撰写了《回疆探险波斯之旅》（1894），同行者撰写了《波斯纪行》（1881）。也正是这位外交官吉田正春，在1878年将“Archaeology”一词正式翻译成“考古学”介绍给日本[译奥匈帝国驻日使节之子Heinrich Von Siebold（1852—1908）所作《考古说略》，1879年出版]。

吉田正春在前言中写道：“考古学是欧洲学科的一部分，主要分为两种，一种是物质文化考古，另一种是人类学考古。”可见他对当时欧洲考古学的发展有着清醒的认识。日本本土的近代考古学调查，也是始于1877年E.S.Morse对东京大森贝冢遗迹的发掘活动，而1879年出版的报告书比《考古说略》晚两个月。

之后，日本与伊朗并没有建立起通商和文化交往，国王纳赛尔丁·沙于1896年被刺身亡，建交之事也被悬置起来。直到1929年，两国正式确立外交关系。此间伊朗也通过中国驻俄罗斯的代表，表达了同中国建交的意愿，俄罗斯也又一次充当了中介角色。

（作者邵学成为清华大学国家形象传播研究中心研究员）