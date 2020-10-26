伊朗外交部：我们永远不会忘记美国的“卫生恐怖主义”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部在其推特强调，最近美国通过向伊朗加大施压与新冠病毒这一致命的病毒合作打击伊朗。

伊朗外交部表示，事实证明新冠病毒疫情是一个致命、野蛮和坏性质的病毒并且对全球各地都有害，但是情况在伊朗作为一个受到疫情影响的国家比其他地方残酷一些，原因是压迫性的美国政权正在与该病毒合作打击伊朗。

伊朗外交部写道，最近美国对伊朗的极限施压扩大至“卫生恐怖主义”，并在这环境内反抗疫情的伊朗人民同时也应该反抗美国不人道的制裁。

伊朗外交部最后强调，我们最后将战胜病毒但是永远不会忘记美方的“卫生恐怖主义”。

自2018年5月美国单方面退出伊核协议以来，美国就针对伊朗发起了"最严制裁"，旨在加大对伊朗的压力。

伊朗方面曾多次谴责，美国的单边非法制裁是美式霸权主义的体现，伊朗不惧怕任何美国的制裁。

最近俄罗斯执政党统一俄罗斯党主席梅德维杰夫表示，伊朗等国由于受到制裁在新冠病毒疫情期间无法按时获得援助，疫情期间实施类似的限制措施非常无耻。

俄罗斯执政党统一俄罗斯党主席梅德维杰夫表示，委内瑞拉、伊朗和古巴等国由于受到制裁在新冠病毒疫情期间无法按时获得援助，疫情期间实施类似的限制措施非常无耻。

梅德维杰夫在统一俄罗斯党主办的“上合组织+”国际政党间论坛的全体会议上指出：“委内瑞拉、伊朗和古巴等国情况严重，由于受到制裁，最初无法获得足够的救援物资。这种制裁应被谴责。全球疫情期间实施类似的限制措施非常无耻。”

统一俄罗斯党（简称统俄党），是俄罗斯境内最大的政党，也是俄罗斯杜马第一大党。成立于2001年12月1日，由“统一”党、“祖国”运动和“全俄罗斯”运动合并而成。