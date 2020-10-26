美国官员：几乎无法对俄伊两国实施新制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，奥布莱恩说：“其中一个问题是，目前美国对伊朗和俄罗斯实施太多的制裁，所以在这方面没有什么可以做的。”

他说：“但我们在研究其它的遏制方案，除了针对俄罗斯和伊朗外，也包括中国等企图影响美国大选的国家。因为这种干涉不可接受。”

自2018年5月美国单方面退出伊核协议以来，美国就针对伊朗发起了"最严制裁"，旨在加大对伊朗的压力。

伊朗方面曾多次谴责，美国的单边非法制裁是美式霸权主义的体现，伊朗不惧怕任何美国的制裁。