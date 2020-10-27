伊朗科学家为COVID-19设计新的痰液检测方法

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，用鼻拭子进行新冠病毒检测是准确的，但结果往往要3-7天才能出来。

德黑兰大学的研究人员发现了一种可以在30秒内返回新冠病毒检测结果的方法。这种方法已经获得了伊朗食品和药物管理局的临时证书，其工作原理是通过检查个人的痰液来寻找病毒的迹象。

虽然目前的鼻拭子检测方法是准确的，但拿回结果有时需要3-7天的时间，当然这取决于检测中心的积压程度。这种延迟是有一定问题的，因为个人如果接受了检测，而又要等几天才有结果，可能会在这期间不知不觉地把病毒传播给别人。简单地说，许多卫生专家在一段时间都说，更快的检测结果将有助于打击新冠病毒，防止它的传播。

好消息是德黑兰大学的研究人员发现，通过检测痰液，可以立即产生新冠病毒的证据，在大约30秒内。坏消息是，产生可行的痰液样本并不完全是直接的，需要用一只手捂住嘴，用另一只手捂住肚子，并积极咳嗽，以帮助将痰液带到表面并放入管中。

由此，Gizmodo详细介绍了测试的过程。

至于原型机距离成为成品有多近，Abdolahad解释说，它已经获得了伊朗食品和药物管理局的临时绿灯。

目前该传感器已经部署在四家医院，作为一个无创的实时补充系统，进行进一步的观察性临床试验。