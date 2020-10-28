18部伊朗电影入围2020年巴塞罗那亚洲电影节

伊朗国家通讯社（IRNA）：索鲁什·塞哈特的电影《世界与我共舞》，哈米德·德黑兰尼的《混战》，哈米德雷扎·乔特比的《当晚修建的火车》和易卜拉欣·易卜拉欣《飞行员》也将在新人奖部分进行放映。

雷扎·米尔卡里米的电影《甜美的宫殿》，巴赫拉姆·塔瓦科利的《古拉穆·里萨·塔赫梯》，埃米尔·侯赛因·托拉比的《你数千次的执导》和卡迈勒·塔布里齐的《我们永远在一起》也参加了全景部分的展映。

伊朗电影墨赫森·伊斯拉米·扎德的《生活在战火的旗帜中》，卡迈勒·塔布里齐的《Marmouz》，伊斯梅尔·蒙塞夫的《木炭》，米拉德·萨德尔·阿默利执导的《海啸》将在巴塞罗那亚洲电影节的“NETPAC”部分进行角逐。生活在伊朗的阿富汗导演纳维德·马哈茂迪执导的电影《七点半》也将在此部分进行角逐。另外，本届电影节的特别部分将展映阿里·扎德·拉伊斯杨的电影《无影男子》及里萨·加玛丽的电影《永不死的老人》。

今年的巴塞罗那亚洲电影节将于10月28日至11月8日举行，来自亚太地区25个国家的100部影片将被放映，包括伊朗、阿富汗、乌兹别克斯坦、中国的香港、缅甸、斯里兰卡、越南、澳大利亚和新西兰等国家。