伊朗最高领袖致信法国青年——去向你们总统问这几道问题！

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊在这一封短信向法国青年写道：法国青年啊！向你们国家总统提问，他怎么会支持对伊斯兰先知的侮辱并把这种行为描述为言论自由？难道这是言论自由的意思吗：对圣人和名人的骂人和侮辱？你们觉得这不是愚蠢的行为吗？你们觉得这不是对给他投票把他当选为总统人民的侮辱吗？

伊朗最高领袖写道：下一道问题是为什么怀疑犹太人大屠杀定为犯罪行为？而且就该问题写东西的人应该进监狱呢但是侮辱先知是自由的？

近日，因法国杂志将刊发讽伊斯兰先知漫画，世界多国爆发反法浪潮。与此同时因为法国总统马克龙支持该期刊的污辱行为，多穆斯林国家打算制裁法国制造的产品。

最近伊朗外长扎里夫在社交媒体上谴责法国周刊影射伊斯兰教先知并强调一种这种可耻和不道德的行为是滥用言论自由的。

伊朗外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周一在其推特账号写道：今天穆斯林世界是被殖民主义国家支持仇恨教派（瓦哈比派）的主要受害者；这个教派是由一些殖民主义政权制造并通过他们的奴隶工人向其他地区迁移的。

扎里夫强调，通过利用这些极端主义派别来侮辱世界上十亿多名穆斯林的圣人和教义正好是滥用言论自由；并且这些行为将在极端主义之火加跟多油！

与此同时，伊朗最高国家安全委员会秘书夏穆卡尼（Ali Shamkhani）表示，法国总统伊曼纽尔·马克龙（Emmanuel Macron）关于伊斯兰教的言论，清楚地表明了他在政治上的经验不足。

他表示，法国总统伊曼纽尔·马克龙关于伊斯兰教的言论，清楚地表明了他在政治上的经验不足。

夏穆卡尼通过推特账户发表声明批评了马克龙有关伊斯兰教和穆斯林的言论。

伊朗官员表示，马克龙愚蠢的反伊斯兰态度清楚地表明了他的政治经验不足。否则，喜欢充当欧洲领导人的他将不敢攻击伊斯兰。我建议他阅读更多历史书籍。让他不要为得到正处于崩溃中的美国和犹太复国主义的支持而高兴。