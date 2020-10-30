高速发展的伊朗铁路——伊阿实现铁路联通

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿富汗赫拉特省发言人表示，本周三一个伊朗代表团通过铁路访问了赫拉特。

卡夫—赫拉特（Khaf-Herat）铁路很快将正式投入客运和货运，造福两国人民。

之前，伊朗交通城建部长阿洪迪（Abbas Akhundi）与阿富汗城建部长纳德里（Seyyed SaadatMansur Naderi）讨论过两国铁路连接事宜。

阿洪迪称，哈夫-赫拉特（Kwaf-Herat）铁路将很快开通运营。他表示，为了更好利用这条铁路，有必要将其连接到塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中国，这样丝绸之路铁路将把伊朗南部港口与中国连接起来。伊朗交通城建部长告诉阿富汗城建部长，伊朗、阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中国将召开会议，以推动丝绸之路铁路建设。他关心伊朗-阿富汗边境贸易，称交易量很高，特别是北部的多恰伦（Doqarun）边境、比尔詹德附近的马希鲁德（Mahirud）边境，两国有必要为此共同建设道路。

阿富汗城建部长纳德里（Saadat Mansur Naderi）感谢伊朗的款待，称伊朗和阿富汗有很多共同点，比如信仰伊斯兰教、共同的历史、文化、语言。他说：“伊朗是阿富汗的亲密朋友，在各种场合都大力帮助阿富汗，阿富汗人民和政府感谢伊朗。”

他指出，他此次访问的目是学习伊朗在贸易和农村发展领域的宝贵经验。他说：“我们邀请伊朗商人和资本家来阿富汗参加重建工作。”他表示，阿富汗政府准备与他们进行全面合作。

与此同时，伊朗铁路公司总裁阿加伊（MohsenPourseyyed Aqaei）表示，伊朗已向外国投资者提供了250亿美元的铁路项目。

阿加伊的话称，“拉什特-阿斯塔纳铁路是政府优先项目，将通过外国直接投资（FDI）完成。”他还表示，建设这条“战略通道”需要5亿美元的投资，建成后将把伊朗铁路与阿塞拜疆铁路连起来。

伊朗与阿塞拜疆签订协议，要在伊历明年底（2017年3月20日）完成该项目。该铁路项目完成后，将把两国货运量从每年60万吨提高到500万吨，拉什特-阿斯塔纳铁路将成为国际南北运输走廊的组成部分，连接中亚与北欧。阿加伊说：“当项目完成后，每年该铁路将运输1000万吨的货物。”

阿加伊表示，政府下一个优先铁路项目是德黑兰-马什哈德电气化铁路。7月阿加伊曾表示，伊朗央行与中国讨论为该项目提供20亿美元资金，现在该项目正处在研究阶段。

连接伊朗、土库曼斯坦、哈萨克斯坦的丝绸之路铁路，目标是把货运能力从现有300万吨提升到1000万吨。长达410公里的德黑兰-伊斯法罕高铁也是伊朗政府寻求外国直接投资的大项目之一。