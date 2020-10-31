从默德塔上俯瞰德黑兰

伊朗国家通讯社（IRNA）：以下文章来源于姑娘掀开你的面纱 ，作者泯然：

中东，对于很多人来说，就像一团迷一样，只是听说那里战争频发，大部分地区经济落后，又感觉像戴着面纱的小昭一样，朦朦胧胧，只是觉得那面纱下定有绝色，但又不知道怎样才能欣赏到那异域风情。而我，则立身于波斯，向大家讲述那一千零一夜的故事。

德黑兰默德塔（Borj-e Milad或Milad Tower）是一座位于伊朗首都德黑兰中北部的一座多功能电信塔的名称，以独具特色的八角形底座，象征着传统的伊朗建筑，并以435米的高度，是世界第六高独立电信塔（排名在上海东方明珠468m之后）以及第24高的独立式建筑。且是德黑兰国际贸易和会议中心的一部分，该园区还包括了五星级酒店，IT园，圆形剧场，音乐厅，海豚馆，电影院等多种现代化建筑设施。

一般人不知道的背景：默德塔设计图纸于1970年完成，但当时未曾付诸实际。直到五年后才开始动工，据说塔下有一块由当时德黑兰市长埋下的一块金牌。而当1979年伊朗伊斯兰革命之后，新政府希望这座高塔能够取代自由塔成为德黑兰的象征，故而在巴列维王朝所提出的多个推动现代化建设的项目之中，只有默德塔得以实施，并于1997年开始建造，历时11年于2007年完成建造，次年开始正式接待游客。

结构简要：大堂位置包含多家商铺以及美食广场。塔身在三个侧面安装了六部电梯可以以每秒7米的速度将游客送至塔顶，第四侧有紧急楼梯，希望你永远用不到哈。当然塔楼的顶层还包括有很出名的旋转餐厅，公共美术馆，自助餐厅等，外围是一个用钢丝网封闭的观景台。

你可以在360度的观景台上，由北可见皑皑雪山，由南俯瞰整个德黑兰，何其快哉！

夜色下的默德塔：记得有个小伙伴告诉我说当他那天夜里从飞机上往下看德黑兰的时候，还以为是到了纽约...

作者语：登塔，我们离天空更近了一步，这是登高望四海，天地何漫漫，而低头远眺高速路上来来往往的车辆，不免又觉得无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来，与滚滚而来的长江相比，人生短短不过几十年。所以明天是哪天？下次是哪次？以后是多久，怀着一颗热忱的心，拿起你的背包，去发现属于你的精彩。

我，在伊朗等你。