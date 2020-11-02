伊朗驻沪总领事：未来一定会有越来越多伊朗企业进入中国

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中新社消息，第三届中国国际进口博览会开幕在即。但对于很多海外客商而言，从进入中国市场的那一刻开始，进博会其实就已经开始。

资料图：11月1日，进博会布展工作进入收尾阶段。距第三届中国国际进口博览会开幕还有3天，各项筹备工作已经准备就绪。今年进博会展览面积比上届增加14%，近50家世界500强和行业龙头企业今年首次参展，数十家企业已连续签约未来三届，将有数百项新产品、新技术、新服务进行“全球首发、中国首展”。 中新社记者 汤彦俊 摄

今年首次参加进博会的比利时国宴冰淇淋品牌“Quci”(遇喜)，今年7月就提前把产品带到虹桥品汇进行销售。遇喜中国区代表梁小秋告诉中新社记者，通过“未展先销”模式，让企业能够提前确定重点推广品类，从而更好地将产品落地中国市场。

同样是首次参展进博会的法国独立珠宝品牌卡洛芙，更是在进博会前就开出中国首店。绿地全球商品贸易港集团总经理薛迎杰介绍，今年6月，绿地贸易港正式签约卡洛芙品牌，从筹备进入中国，到开出线上线下首店，卡洛芙仅以5个月“速度”进入中国市场。

“我们越来越体会到进博会的集聚优势，越来越多企业来这里提前预热，他们也希望能够有长期接触中国采购商和消费者的机会。”薛迎杰表示，作为进博会“6天+365天”常年交易服务平台，绿地将进一步放大进博会溢出效应，通过开首店、上进博等全流程的“保姆式”服务，帮助海外大牌“轻松”进中国。

事实上，短短6天展会只是进博会的一个载体，进博会已形成一套完整的商业模式和制度体系。随着“6天+365天”常年展示交易平台不断上线，进博会溢出效应让“展品变商品、采购商变贸易商、参展商变投资商、政策变制度”不再是一句简单的口号。

截至目前，上海共诞生56家“6天+365天”常年展示交易平台。这些平台通过为进博会展品等境外优质商品进入上海乃至中国市场提供政策咨询、进出口代理、交易、物流、展示推介、媒体宣传、商务对接等全方位综合服务，真正实现“永不落幕的进博会”。

来自上海商务部门的统计显示，在今年上半年的两次重大项目集中签约活动上，有32个进博会参展商项目落户上海。得益于进博会的溢出带动效应，今年1至8月，上海外商直接投资实际到位金额138.8亿美元，同比增长5.9%。

这些深度参与中国市场的海外客商，也与中国市场产生了不一般的化学反应。瑞士冰激凌研究所、比利时啤酒工坊、西班牙火腿工厂店等一批创新体验业态已在上海开始营业。与此同时，中国在线新经济、互联网商业模式等创新业态也让海外企业受益匪浅。

阿根廷驻沪总领事奥帕罗、加拿大驻沪副总领事贝杰思、新西兰驻上海代总领事马克文等一批驻沪总领事更是通过走进直播间，亲自体验直播带货的魅力。

首次带货用不到一小时就吸引数万名观众观看的奥帕罗，坦言爱上了这种商业模式，现在他每个月都要进行一到两次直播带货，推荐阿根廷“进博同款”以及当地传统文化、特色产品。奥帕罗表示，直播带货是一种非常好的传播方式，具有非常积极的影响力，让贸易活动在疫情期间也能顺利开展。

“进博会不仅是贸易交流平台，更是国家之间文化交流的桥梁。”伊朗驻沪总领事拉马赞·帕尔瓦兹在接受中新社记者采访时指出，通过进博会溢出效应，伊朗特色商品以及文化在中国得到很好的传播。

拉马赞·帕尔瓦兹表示，伊朗在绿地贸易港开设的伊朗进口馆，用不到两年的时间实现超过500万元人民币的盈利，“中国消费者对伊朗文化、产品都非常感兴趣，良好的市场前景加上优秀的疫情防控表现，未来一定会有越来越多伊朗企业进入中国，寻求发展。”