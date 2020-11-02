北大举办“伊朗文学里的中国和中国文学里的伊朗”系列在线讲座

伊朗国家通讯社（IRNA）：据北京大学外国语学院消息，在此系列讲座举办期间，16位来自伊朗和中国的专家学者越过疫情的阻隔，在“云上”相聚一堂，围绕会议主题探讨相关话题。系列讲座共分三次举行，每次讲座都吸引了近百人在线聆听。

在10月10日的开场环节，北京大学外国语学院波斯语教研室主任刘英军老师作为主办方代表向出席讲座的嘉宾学者表示感谢。他指出，此次系列讲座为两国专家学者提供了疫情期间的学术交流平台以及继续开展中伊文化交流研究的契机，相信系列讲座活动能取得圆满成功。随后，伊朗驻华使馆文化参赞阿巴斯阿里•瓦法伊博士对北京大学外国语学院和波斯语教研室为举办本次讲座活动所付出的努力表示感谢，同时表达了对发展双方学术交流，增进中伊两国相互了解的殷切期望。上海外国语大学东方语学院院长程彤教授，以及阿尔扎赫拉大学文学院院长、原校长马赫布贝•莫巴谢里副教授也作为与会嘉宾代表分别致辞。

在开场环节之后的第一场活动中，两位伊朗学者作专题学术讲座。来自Tarbiat Modares大学波斯语言文学系的哈桑•佐勒法加勒教授通过题为“古代伊朗故事和神话作品里的中国”的讲座，分享了伊朗神话传说与民间故事里有关中国的轶闻趣事；阿尔扎赫拉大学波斯语言文学系马赫布贝•莫巴谢里副教授在题为“中国绘画及其在波斯文学各领域的体现”的讲座中，整体梳理了波斯文学作品里有关中国绘画的记载。

10月18日，第二场系列讲座在线上如期举行。夏希德•巴海什提大学波斯语言文学系赛义德迈赫迪•塔巴塔巴伊助理教授的“波斯诗歌形象塑造里的中国形象”讲座以波斯诗歌里出现的中国元素为素材，阐述了波斯诗歌里的中国形象及其在中伊文化交流领域的重要意义；阿尔扎赫拉大学波斯语言文学系纳斯林•法吉赫•玛立克•玛尔兹班副教授通过题为“中国情人”的讲座，重点分析了波斯诗歌里“中国情人”的多重含义。

系列讲座的最后一场于10月24日举行。阿拉梅•塔巴塔巴伊大学扎赫拉•穆罕默迪扬助理研究员作了题为“探究波斯文学里的中国文化和艺术”的讲座，探讨了中国陶瓷、中国画和麝香等物产在波斯文学里的运用；同样来自阿拉梅•塔巴塔巴伊大学波斯语言文学系的穆罕默德阿米尔•贾拉里副教授则以题为“伊朗志怪书籍中的中国形象”的讲座，集中耙梳伊朗志怪书籍所载中国轶事，并对其展现的中国形象做出深入探讨。

在此次系列讲座中，中国社会科学院外国文学研究所元文琪研究员、北京外国语大学亚洲学院穆宏燕教授、上海外国语大学东方语学院程彤教授、北京大学外国语学院沈一鸣老师、对外经济贸易大学波斯语系贾斐老师、北京第二外国语学院波斯语系周思老师、天津外国语大学波斯语系刘倩老师、石河子大学波斯语系肖盈衫老师以及西安外国语大学波斯语系王银环老师作为中方与谈学者也分别作了与系列讲座主题相关的学术发言。

此次系列讲座于10月24日落幕。在总结发言环节中上，伊朗伊斯兰文化和交流组织战略研究中心主任阿布哈桑•哈拉志•蒙法雷德博士回顾并肯定了在过去数十年里北京大学同伊朗相关机构和高校在互派学者和联合举办文化活动等方面所作出的贡献，他对中伊双方文化界继续加强合作、共同促进伊朗学在中国以及汉学在伊朗的发展提出期盼。最后，北京大学伊朗文化研究所所长时光副教授作总结致辞，祝愿两国的波斯文学和伊朗学研究不断取得新的成果。

本次系列讲座活动得到北京大学“海外学者讲学计划”的全力支持，由伊朗驻华使馆文化处协调阿拉梅·塔巴塔巴伊大学提供在线会议系统技术支持，为两国学界开展远程学术交流活动做出有益的尝试与探索。