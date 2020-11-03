伊朗最高领袖称美国大选结果不会影响德黑兰对美政策

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内在伊朗电视台播放的直播讲话中表示：“我们的政策是经过深思熟虑的。我们的政策不会随着某个人的来到或离开而发生改变。美国今天举行选举。无论发生什么事，他都与我们无关，也就是说，我们的政策不会改变。”

他表示，在今世美国政权就像古埃及法老向一直向无辜人民压迫，这样的一个本性为压迫的政权早晚将毁灭的。

伊朗最高领袖表示，在任何情况下伊朗伊斯兰共和国不会屈服于美国的压力和要求。

阿亚图拉·哈梅内说，伊朗以防御敌人，需要继续发展其包括导弹、无人机等方面的军事能力。

他强调经济、安全和文化这三个领域的重要性并要求国家官员就这些领域尽心尽力地采取积极的措施。

伊朗最高领袖就法国杂志刊登侮辱伊斯兰教先知也说，最近在法国巴黎发生的这件非常无耻的事情并不是一个简单的问题，这阴谋的背后我们都能看到一些西方国家的煽动，但是毫无疑问的是对如伊斯兰教先知的圣人抹黑肯定不会达到任何结果。

阿亚图拉·哈梅内在“伊斯兰团结之周”之际强调维护伊斯兰世界各教派团结的重要性。

每年11月除日为伊斯兰伟大先知诞辰日，而根据什叶派传述教历 3 月17 日为伊斯兰伟大先知诞辰日，因此伊朗伊斯兰共和国奠基人伊玛目霍梅尼将这一周命名为“团结周”。