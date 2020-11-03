中国驻伊朗大使常华在伊通社发表署名文章《解读中国成功发展的重要密码》

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国驻伊朗大使常华在伊朗国家通讯社发表文章全文如下：

10月26日至29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议党的十九届五中全会在北京召开。会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，为未来5年乃至15年中国发展擘画蓝图。

编制和实施国民经济和社会发展五年规划和制订长期远景目标，是中国共产党治国理政的重要方式，是中国之治的重要“密码”。新中国成立70多年，尤其是改革开放以来，远期有战略、中期有规划、年度有部署，三者有机结合、互相补充的方式，为推动中国经济社会持续快速健康发展发挥了重要作用。回顾新中国成立以来的十三个五年规（计）划，坚持实事求是的思想路线，准确分析国情世情变化，把握对未来形势的前瞻性判断，是编制实施规划的一条重要经验。

在复杂多变的国际形势下，中国经济保持平稳运行，结构持续优化。2020年国内生产总值将第一次突破100万亿元人民币；脱贫攻坚成果举世瞩目，5575万农村贫困人口实现脱贫，是世界减贫史上的奇迹；人民生活水平显著提高，城镇新增就业超过6000万人；建成世界上规模最大的社会保障体系，基本医疗保险覆盖超过13亿人，基本养老保险覆盖近10亿人；在新冠肺炎疫情防控上取得重大战略成果，最早实现疫情有效管控和全面复工复产，成为世界上第一个恢复经济正增长的主要经济体。当前，中国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定。

即将开启的“十四五”时期是中国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，中国将进入新发展阶段。中国将在“十四五”时期坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，加快建设科技强国；加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级；形成强大国内市场，构建新发展格局；全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制；优先发展农业农村，全面推进乡村振兴；优化国土空间布局，推进区域协调发展和新型城镇化；繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力；推动绿色发展，促进人与自然和谐共生；改善人民生活品质，提高社会建设水平；统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国；加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。

会议还提出了2035年基本实现社会主义现代化的远景目标。届时，中国经济总量和城乡居民人均收入将迈上新的大台阶，进入创新型国家前列；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系；基本实现国家治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治国家、法治政府、法治社会；国民素质和社会文明程度达到新高度，国家文化软实力显著增强；广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转；人均国内生产总值达到中等发达国家水平，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小；人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

会议还特别提出实行高水平对外开放，开拓合作共赢新局面。中国将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，依托广阔国内市场，促进国际合作，实现互利共赢。将建设更高水平开放型经济新体制，全面提高对外开放水平，推动贸易和投资自由化便利化，推进贸易创新发展，推动共建“一带一路”高质量发展，积极参与全球经济治理体系改革。

中国始终秉持和平、发展、合作、共赢理念，积极推动构建新型国际关系和人类命运共同体。改革开放40多年来，中国人民始终敞开胸襟、拥抱世界，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。中国热情欢迎伊朗在内的所有友好国家在未来继续共享中国发展机遇、分享中国发展红利！