伊朗中国商会会长：进博会为包括伊朗企业在内的全球企业提供了拓展中国市场的良机

伊朗国家通讯社（IRNA）：据国际在线消息，第三届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海国家会展中心举行，伊朗也将第二次组团参会。伊朗中国商会会长哈利利先生在接受记者采访时表示，进博会为包括伊朗企业在内的全球企业提供了拓展中国市场的巨大机遇，也在当前新冠肺炎疫情肆虐全球的背景下，为世界贸易和全球经济的发展注入了中国动力。

哈利利介绍说，伊朗从2019年开始组团参加进博会，当时伊朗中国商会的会员企业有20个展位，伊朗政府开设了136平方米的伊朗国家馆，伊朗工矿贸易部长还出席了国家馆开幕式。对于今年的进博会，哈利利说，伊朗工矿贸易部长多次向他表示，要组织伊朗企业更广泛有序地参加进博会。“在去年10月报名参加第三届进博会的时候，我们预定了50个展位，但后来伊朗工矿贸易部长和我商量，想要将展位增加到150个，用于展示伊朗在高新科技、食品、消费品等各个领域的商品。后来我们去找展会方洽谈，但还没有谈好就暴发了新冠肺炎疫情。遗憾的是，今年我们好多计划都无法实现，我们十分清楚地知道，进博会是促进伊中两国经贸交流的一个重要平台。”

哈利利表示，伊朗企业对于参加第三届进博会的积极性很高，去年首次参加进博会的伊朗企业今年也全部报名参加了，这表明进博会为包括伊朗企业在内的全球广大企业拓展中国市场提供了良机，希望将来疫情结束之后，伊朗企业能够更多地参与进博会。“去年所有的伊朗参展者都认为进博会是一个非常好的展会，企业之间的交流商谈很好，企业与消费者的交流也很好，为中国的消费者了解和认识伊朗的商品提供了好机会。去年我们参加进博会的有15家企业，20个展位，今年所有企业都再次报名参会了，预定的展位数也增加了，这说明他们对去年的展会很满意。去年进博会累计意向成交超过700亿美元，这是个很大的数字，而且它还有更大潜能。今年是第三届进博会，它将继续为促进中国与世界之间的贸易提供良机。”

哈利利本人与中国市场打交道已经有30多年的时间，他对于中国这些年在经济、社会、文化等各领域取得的发展成就表示赞赏。他表示，中国今年能够在非常短的时间里控制住新冠疫情非常不容易，相信未来中国经济的发展前景会更好。“在面对新冠肺炎疫情时，中国出色的应对让经济重回正常秩序，今年，中国可能是世界主要经济体中唯一一个能够实现正增长的国家。2021年中国经济发展会更好，中国距离自己设定的目标更近了。世界上很多国家都无法妥善应对的问题，中国应对得很好，这体现了中国人的智慧和奉献精神。”