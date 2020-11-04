伊朗总统：无论下一任美国总统是谁都应该尊重国际法和条约

伊朗国家通讯社（IRNA）：鲁哈尼表示：“对我们来说，谁将上台并不重要，而党派所属也不重要。对我们重要的是下届政府将遵循的态度。我们希望美国回到执行法律，回到所有国际和多边协定中。”

他还补充称，对于德黑兰来说重要的是华盛顿应尊重伊朗人民。他说：“我们希望不要制裁而是尊重，无论是谁。不要威胁，而要尊重的对待；下一任美国总统应该尊重国际法和条约。”

鲁哈尼表示，如果美国这么做，对伊朗的情况将有所改变。

最近伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）周二强调，伊朗对美国政策不会随着美总统人选更换而发生变化。

阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内在伊朗电视台播放的直播讲话中表示：“我们的政策是经过深思熟虑的。我们的政策不会随着某个人的来到或离开而发生改变。美国今天举行选举。无论发生什么事，他都与我们无关，也就是说，我们的政策不会改变。”

他表示，在今世美国政权就像古埃及法老向一直向无辜人民压迫，这样的一个本性为压迫的政权早晚将毁灭的。

伊朗最高领袖表示，在任何情况下伊朗伊斯兰共和国不会屈服于美国的压力和要求。