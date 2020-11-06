伊朗老将CBA放异彩

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体消息，11月3日进行的CBA四川男篮与福建男篮的比赛，哈达迪和王哲林之间的对话，无疑是这场比赛除了胜负之外最令人关注的焦点。“老迈”的哈达迪再次展现出了自己廉颇未老的雄姿，为四川男篮以90：80战胜福建男篮立下汗马功劳。

事实上，不仅仅是这场比赛，在哈达迪重返四川男篮的三场比赛，四川男篮不仅又一次击败了福建男篮、拿到赛季第二胜，而且还有不过1分惜败浙江广厦的遗憾——这场惜败，也许和哈达迪过早6犯离场有一定的关系。

重返四川男篮的哈达迪，的确是交出了堪称完美的个人数据，但回顾哈达迪参加的三场比赛、尤其是最近两场比赛，他同样让四川男篮的数据有了一个极大的改变。

在哈达迪未重返四川男篮的前4场比赛，四川男篮场均抢下38.0个篮板球，而在哈达迪回归之后的三场比赛，四川男篮场均抢下44.7个篮板球；在前4场比赛，四川男篮场均送出26.5次助攻，哈达迪回归之后的比赛，四川男篮场均送出27.3次助攻；前4场比赛，四川男篮场均失分为97.5分，哈达迪回归之后的比赛，四川男篮的场均失分下降到96.0分。

就像哈达迪拿到本赛季CBA赛场上的第一个三双一样，四川男篮以上这些数据的改变，显然都和哈达迪的回归有着直接的联系，这样的哈达迪，也因此足以成为如今这支四川男篮的核心。

事实上，哈达迪的贡献也许并不仅仅是数据以及带着球队前行，在与福建男篮的比赛中，哈达迪为队友“讲球”的画面、哈达迪在场边翻看数据统计的画面，也许都在说明另外一个问题，这位老将还在将自己的经验传递给如今这些年轻的队友。

重新拥有哈达迪的四川男篮，也许不会重温总冠军的荣誉，但是，重新拥有哈达迪的四川男篮，显然具备了冲击更好成绩的雄心。雄起？是的，昔日的FMVP，看上去可以给四川男篮这样的信心.

哈米德·哈达迪，出生于伊朗胡齐斯坦省阿瓦士，伊朗职业篮球运动员，曾效力于美国NBA的孟菲斯灰熊、菲尼克斯太阳，中国CBA的青岛双星、四川金强等队。场上司职中锋，身高2.18米，体重120公斤。哈达迪是第一位进军NBA的伊朗运动员，也是继贝哈德·萨米之后第二位在美国职业联赛打球的伊朗运动员。