鲁哈尼：下届美国政府将屈服于伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：鲁哈尼在周四上午的供水项目开幕式上发表评论时说，伊朗对美国大选的最终结果不关心，“谁当选美国总统并不重要，美国下届政府将屈服于伊朗人民”。

鲁哈尼说，美国政府别无选择，只能屈服于法律、舆论的压力以及伊朗国家的抵制。鲁哈尼表示，面对美国，伊朗人民是最终的胜利者，因为他们经受了制裁和与新冠病毒有关的问题。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。

2018年5月，美国宣布退出伊核协议，随后逐步恢复因协议而中止的对伊制裁，并要求其他国家遵守美国对伊制裁的措施。

伊朗指责美国的两项行动，均无视伊核协议已经联合国安理会批准的事实，并且完全无视该协议的多边性质。作为联合国法律机构，国际法院也对强制措施做出最终裁决，责成美国中止其对伊朗进口食品、药品和飞机部件等重要物品产生影响的禁令。

据媒体报道，对于伊核协议的履行，俄罗斯方面曾多次表示，俄方仍将支持伊朗核协议，并谴责美国对伊朗施加不合理的压力。欧盟方面也强调，现有的国际准则和规范应得到尊重，伊核协议是联合国安理会通过的决定体系的一部分，应得到各方的充分尊重。