伊朗参展商：今年一定要继续参展

伊朗国家通讯社（IRNA）：据武汉晚报消息，4日上午，国家会展中心(上海)在蓝天白云的衬托下格外耀眼，来自各个国家和地区的参展商和代表团，戴着参展证从这里匆匆走过，为即将开幕的第三届中国国际进口博览会做最后的准备。

“前两年在上海进博会上尝到了甜头，今年无论如何也要继续参展。”上午11时许，来自伊朗的参展商哈桑正守候在国家会展中心(上海)6号口，等待同事送来参展证件。他告诉记者，由于第三届中国国际进口博览会对于入场资格的要求临时有些变化，证件需重新盖戳才能进入会场。

哈桑所在的公司——伊带一路国际贸易有限公司主营伊朗全系列产品的进口。“第一届进博会我们带去的50公斤藏红花在5天时间里全部售空，这相当于一家青海门店一年的成交量，第二年带去的波斯地毯同样是迅速卖光，成交额达300多万，伊朗出产的优质产品越来越受中国老百姓的喜爱，越来越多的采购商成了我们的生意伙伴，这是我们连续参展的最大动力。”

得知记者来自武汉后，哈桑说：“我去过武汉几次，武汉是一座非常美丽的城市，我有不少朋友在那里。”

谈到全球新冠疫情蔓延的大形势，哈桑对记者表示：“尽管今年以来一直在中国，但出于疫情防控的需要，我仍进行了为期14天的自主健康监测。中国的(防疫)措施让我很安心很放心，隔离、检测是对自己负责，也是对大家负责。”

一圈走下来，记者最强烈的印象是疫情并没有影响到参展商对进博会的热情。