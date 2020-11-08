伊朗总统：下届美国政府应“弥补此前错误”

伊朗国家通讯社（IRNA）：鲁哈尼8日表示：“特朗普的破坏性政策被美国人民反对，下一届美国政府应该利用这个机会弥补过去的错误。”

“伊朗致力于与世界进行建设性的互动。” 鲁哈尼说，“伊朗人民的英勇抵抗证明，极限施压的政策注定会失败。”

伊朗总统鲁哈尼说，我们希望美国的下一届政府能够认识到单靠制裁无法令伊朗政府向美国政策做出让步。

鲁哈尼是在美国民主党总统候选人拜登发表演说后作此表示。

拜登在四个关键州的票数保持领先后，于周五（6日）晚在他的家乡特拉华州威尔明顿发表电视讲话，他告诉美国人民，数据清楚显示他将赢得这场选举。

鲁哈尼表示：“我们希望美国新政府能够谨记过去三年的教训，遵守法律法规并信守原来的承诺。”

他表示，伊朗人民过去三年饱受恐怖主义威胁，却仍展现出无比坚强的韧性和决心。他强调，伊朗将“继续顽强抵抗和保持耐心，直到对方履行其法律上的承诺为止。”

最近鲁哈尼表示：“对我们来说，谁将上台并不重要，而党派所属也不重要。对我们重要的是下届政府将遵循的态度。我们希望美国回到执行法律，回到所有国际和多边协定中。”

他还补充称，对于德黑兰来说重要的是华盛顿应尊重伊朗人民。他说：“我们希望不要制裁而是尊重，无论是谁。不要威胁，而要尊重的对待；下一任美国总统应该尊重国际法和条约。”

鲁哈尼表示，如果美国这么做，对伊朗的情况将有所改变。

与此同时，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）周二强调，伊朗对美国政策不会随着美总统人选更换而发生变化。

阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内在伊朗电视台播放的直播讲话中表示：“我们的政策是经过深思熟虑的。我们的政策不会随着某个人的来到或离开而发生改变。美国今天举行选举。无论发生什么事，他都与我们无关，也就是说，我们的政策不会改变。”

他表示，在今世美国政权就像古埃及法老向一直向无辜人民压迫，这样的一个本性为压迫的政权早晚将毁灭的。

伊朗最高领袖表示，在任何情况下伊朗伊斯兰共和国不会屈服于美国的压力和要求。