伊朗总统办公室主任呼吁美新任领导配合国际社会的新条件

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统办公室主任马哈茂德•瓦埃齐 (Mahmoud Vaezi) 在推特上表示，希望美国新任官员们通过学会过去四年特朗普破坏性的时代，回归遵守法律并好好利用新时代的机会把美国原来的错误政策改变并让他们国家配合国际社会的新条件。

瓦埃齐表示，美国人民与世界大部分国家都欢迎特朗普在美国大选的失败，这个情况表明单边主义、极端主义、应力状态、违反义务和侵犯他国主权和公民权利的时代已经过去了。

同时伊朗外长扎里夫在其推特账号写道，整个世界也在观察，美国新任领导人是否会抛弃即将离任政权灾难性的、无法无天的霸凌行径，是否会接受多边主义与合作，是否会尊重法律。

最近伊朗第一副总统伊萨克·贾汉吉里（Ishagh Jahangiri）表示，德黑兰希望看到华盛顿的“破坏性”政策有所改变。

贾汉吉里在推特上表示：“终于......特朗普及其冒险和好战团队的时代已经结束了。希望我们将看到美国的破坏性政策发生变化。”

贾汉吉里补充说，伊朗人民不会忘记特朗普政府的制裁对他们生活造成的影响，也不会忘记伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼被美国暗杀的事实。

贾汉吉里表示，希望能见证美国的破坏性政策发生改变，期待美国“回归遵守法律、承担国际责任和尊重其他国家”，鉴于“特朗普及其冒险和好战团队”的时代已经终结。

此前伊朗总统鲁哈尼曾说希望下任美国总统能吸取教训，了解制裁并不会让伊朗人屈服，伊朗只会继续抵抗。