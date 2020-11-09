德黑兰-北京——从“自由塔”到“天坛”！

伊朗国家通讯社（IRNA）：空气污染、交通和人口增加只是当今世界大都市问题的一部分，而北京和德黑兰作为亚洲大陆两个最重要的首都，也未能避免这些问题。

这些大都市都尝试过为应对这些挑战而采取一些措施和策略，其中一些城市也取得了积极成果，这些经验可以为其他城市带来导向作用，因此，由于这些大都市都面对着共同问题，它们之间正在签订友好城市协议。

北京市与德黑兰市的友好城市关系可以追溯到2014年3月，当时这两个城市的市长穆罕默德·巴格尔·加利巴夫和王安顺签署了友好城市协议，以便他们分享和利用双方的城市管理能力和经验。

这些年，伊中两国首都城市管理者们的关系一直非常友好和亲密。

关于两城市之间的良好关系，德黑兰市政府表示，在中国爆发新冠病毒疫情之初，我们在德黑兰地标——自由塔上放映了两国的图像，以此表达了伊朗人民对中国人民的同情，并向世界展示了应对新冠挑战的决心。

中国驻德黑兰大使在此间隙表示道，感谢伊朗人民在此次挑战（新冠状病毒）中对我国人民的鼓励和慰问，非常感谢伊朗人民。

他还说，鲁哈尼博士和扎里夫博士也多次向我国人民表示同情和慰问，这显示了德黑兰市对中国人民的友好情谊，对此，我对德黑兰市政府和人民表示衷心的感谢。

德黑兰市通信和国际事务中心主任戈拉姆·莫赫森·穆罕默迪说，这一行动是在伊中首都的友好城市框架协议内采取的，并传达了伊朗人民对中国人民在抗击新冠病毒疫情的慰问和同情。

德黑兰市长的顾问说，该行动是首都城市管理部门在伊朗和中国首都友好城市协议框架内采取的，它表达了伊朗人民对中国人民在抗击新冠病毒疫情疫情的同情。

从北京运到德黑兰的30吨卫生用品

这次行动之后，去年年底，北京市政府将30吨用于抗击新冠病毒的医疗设施和药品送到了德黑兰市政府和义务工作者手中。

运送30吨医疗药品符合德黑兰和北京市友好城市协议上的合作要求，也表现出北京市政府对伊朗人民和德黑兰市人民抗击新冠病毒而采取的行动的支持。

这批重达30 多吨的货物被11辆卡车分批运往德黑兰，有趣的是，此批货物量高于北京对东京、首尔和横滨的援助。

北京市市长陈吉宁在给德黑兰市长皮鲁兹·哈纳奇的信中强调，两国在各个领域，特别是在应对新冠病毒相关疾病方面，将继续开展双边合作。

德黑兰市市长皮鲁兹·哈纳奇也回应了北京市长的信，感谢和赞赏北京市的这一宝贵和人道的举动，并强调了两市间的友好双边合作，特别是在危机时期。

德黑兰市政府参加北京市的友好城市线上会议

在最近（上周三）举行了一次线上会议，有26个北京友好城市的60人及3个国际组织代表参加了此次会议。

这个线上会议实际上是亚、欧和拉丁美洲三大洲不同城市间交流意见的机会，会议上就预防、控制和对抗新冠病毒的方式交换了意见。

举行线上会议的目的是交流城市管理经验，重点讨论控制新冠病毒大流行、改善公共交通情况、控制和减少空气污染等问题，由中方主办，并由伊朗伊斯兰共和国驻北京大使馆承办。

在这次为期4个小时的会议中，以两个独立但相互联系的分会议的形式举行，来自德黑兰和北京两个城市和地区的专家和学者详细讨论了德黑兰和北京城市管理的成就、挑战和未来计划，并对双方为今后的合作领域进行了仔细评估。

德黑兰国际事务代表、防灾管理组织、交通工程与安全组织、空气质量管控公司以及北京市国际事务部门、疾病预防中心、交通研究所研究中心、北京市环境与生态办公室的代表在本次网络研讨会上介绍了他们的观点。

此前，德黑兰市政府代表参加了由北京市举行的视频会议，会议上介绍了北京市有关部门在抗击新冠病毒方面的经验。

伊朗和中国两国在整个历史上存在共同点并一直保持良好关系，这使得北京和德黑兰市可以利用彼此的能力开展双边合作，在这方面可以说，从阿扎迪广场到天坛延伸了一条清晰的道路。