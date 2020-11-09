伊朗石油部长：我们石油工业不会屈服于美国的制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗石油部长赞格内（Bizhan Zangane）就特朗普政府宣布又想对伊朗进行新一轮制裁表示，美方的如此政治态度表明该国政府面对伊朗人民的怨恨。

他说，美国利用一些毫无根据的借口来制裁伊朗石油部门的人物，我们的国家自己是恐怖主义的受害者，因此美国通过这些不公平的制裁想对伊朗施压。

伊朗石油部长强调，我们并不怕美国的制裁，还要宣布这些制裁没有阻止我们在石油方面的专业工作，这些制裁让我们更努力地为我们国家工作。

最近针对日前美国宣布制裁上月为委内瑞拉运送燃油的5艘伊朗油轮的船长一事，伊朗石油部长赞格内当地时间26号表示，美国的制裁措施是无效的。

赞格内当时表示，美国制裁伊朗船长并不出人意料，首先美国之前就承诺给这些船长钱，但他们没有接受，接着美国威胁和制裁他们，这些船长早就知道这些。这种制裁措施是无效的。

本月24日，美国国务卿蓬佩奥宣布了新一轮制裁伊朗的措施，制裁对象为上个月为委内瑞拉运送燃油的5艘伊朗油轮的船长。

这些油轮共计为委内瑞拉运送了150多万桶燃油，以帮助委内瑞拉国内解决燃油短缺的问题。

赞格内还表示，伊朗给委内瑞拉运送燃油并不是免费的，而是以市场价格出售给委内瑞拉的，目前部分燃油费用已经支付给伊朗。