伊朗纪行——藏在深闺中的波斯文明

伊朗国家通讯社（IRNA）：德黑兰Tehran，伊朗首都，因冷战时期东西南北无数政客云集于此而蜚声天下。它坐落于四面环山的盆地，人口1600万。作为新兴城市，德黑兰的历史并不悠久，绝大部分的历史性建筑出自于1795年开始的恺加王朝。漫步德黑兰街头，展现在眼前的是一种特殊的身临其境。德黑兰的城市建筑非常整洁。最为惊艳的则是波斯街头的女子，花色缤纷的头巾，合身的衣装掩饰不住婀娜，创造了“中东巴黎”的美名，创造了德黑兰的时尚。

最感触的便是热情的人们，无论在旅游景点、大街上、地铁里，伊朗人常热情邀请我们合影。“中国”两字在伊朗象征着友谊和纽带。谈起历史，每个伊朗人都是历史学家，从熠熠生辉的眼神中，像读出的是国家的自豪和对波斯文化的热爱；谈古论今，伊朗拥有比中国更悠久的灿烂历史和文明，各自拥有各自的王朝和统治，惺惺相惜，丝路通商，几无战争。

德黑兰最出名的巴列维王宫不容错过。这是伊朗最后一个王朝的宫殿群，掩映在参天大树中，王宫的气派和王朝的凋零共存，令人唏吁不止。各类博物馆的入驻增添了生机，远处的绿宫雕栏画栋，波斯特有的玻璃装饰璀璨夺目，留住无数惊叹。

来到全世界独一无二的波斯地毯博物馆，你会立即被色彩斑斓、巧夺天工的构思，复杂繁华的波斯花纹所吸引。工匠们织入了王朝的历史、织入了文明盛世、揉进了波斯的情感。每块经手工精纺、用硬质的伊朗丝织成的波斯地毯都是艺术珍品，收藏于世界各地，传代流芳。

德黑兰的地标是自由纪念塔，呈倒置“Y”形，建于1971年，为纪念伊朗帝国2500周年而建，伊朗设计师精巧结合了古萨珊王朝和伊斯兰风格，厚重的送礼象征文明的传承和内心的坚强。

离开德黑兰，乘坐马汉航空1小时飞机，便抵达设拉子。海拔1600米，高山的一片绿洲山谷。公元10世纪，它已经是古波斯的都城；而在17-18世纪这里又成为帝都。设拉子最出名的是波斯庭园和闻名世界的诗歌。

最喜欢的是包格.艾拉姆（又名天堂园）。充满各种花卉的大庭园里建造有漂亮的波斯楼宇，配有波斯象征的各种雕饰和花纹。可欣赏园景的廊台，正对着有优美柏树的池塘，果树点缀的爱情小道，这样的庭园在盛世时期遍布全城。

这里的人们非常热爱生活，3月份这里是花的海洋。姹紫嫣红，满城充满醉人花香。在伊朗，公众场合不能喝酒也没有任何含酒精饮料售卖。但每年9月，设拉子葡萄上市，家家酿酒飘香。对酒相邀亲朋，无数家中派对是设拉子特有的热忱。

粉红清真寺，也是设拉子必去的朝圣地。最出名的景象是阳光透过彩绘玻璃，洒在大殿里构成的时空之美，仿佛倾诉着波斯昨日的故事。

设拉子还因两位世界著名的诗人而著名。一位叫萨迪，另一位叫哈菲兹。萨迪是著名的《蔷薇园》的作者，他一生从未离开过设拉子，抒咏爱情，写意家园。哈菲兹则是伊朗最伟大的抒情诗人，一生足迹天下，诗歌无数。他的墓园是人们缅怀伟人之处。墓地中心的八角亭，装饰精美，16跟大石柱围成的空间里前来谒墓的客人络绎不绝。在那里我被虔诚咏读诗歌的青年男女们感动了。他们的眼神里充满了对生活的渴望和对爱情的向往，热爱和平的他们更爱有尊严的和平。

驱车1小时，我们来到了波斯波利斯，是伊朗最辉煌的世界文化遗产。它的地位之于中国的万里长城。这里曾是波斯帝国的中心，是阿契美德王朝的礼仪之都，大流士大帝和历任王朝统治者们足足花3150年修建。站于遗址高台上，我背靠崎岖的山峰，俯视辽阔富饶的草原，其壮观的旧宫殿群一览无余。你可以想象当年无数顶礼膜拜，山呼海啸般的致意。金戈铁马建立的波斯王朝，正是在这里接受各地部落代表的朝拜和进贡。高尚的雕饰石柱，依稀可辨的大理石浮雕，无数波斯图腾雕刻，令人赞叹波斯盛世的恢宏。但岁月沧桑，王朝一去不复返，唯有凄美的遗迹记述了曾经的辉煌。

行程中最亮点无疑是伊朗历史上的最悠久帝都—伊斯法罕。它曾经是历史上最伟大的王朝—萨法维王朝的首都。国王阿巴斯大帝在此大兴土木，筑起无数壮丽宫殿和清真寺。伊斯法罕的古老在绿树掩映的街道上随处可见。长达360公里的扎因达鲁德河穿城而过，河上的古桥见证了历史沧桑，在蔚蓝的天空下，远处紫色的山峦依旧美丽。美景吸引人们在黄昏时分三三两两，谈笑风生，一派生活景象。



伊玛目广场极具王朝气势，其规模之宏大位居世界第二。这里耸立着最美丽的国王清真寺和卢特夫罗长老清真寺。礼拜大殿的富丽堂皇，浑圆穹顶的建筑结构，精心雕砌的繁美镶嵌，构成伊斯兰文明的最灿烂表现。更令人惊叹的是连环拱廊骑楼里的手工艺品店，环绕整个广场。绘画、首饰、陶器、木器等，琳琅满目，俨然天成。这里还有世界最大的巴扎，无穷无尽，曾是17世纪中东最大的商业中心。这里甚至有精致的古董马车，带你时光倒流舨地绕场一周。

在丝绸之路的文明史上，伊斯法罕连接着中国和欧洲，曾云集无数商人，是最重要的驿站。这里曾拥有最多的旅店和客栈。无数王朝皇室、达官显贵在此建造宫殿无数。历史上，在伊斯法罕拥有自己的花园皇宫绝对是当时奢华时尚的一种象征。美丽的四十柱宫殿就是一个典型代表。这座纯波斯式的宫殿曾是国王接见使节之处。20根雕饰精美的梁柱倒映在气派的中央水池中成40柱而得名，饰以大型壁画，拼花殿顶，波斯风情犹如昨日。

8天地伊朗之行，我沉醉于灿烂的波斯文明，感慨于久远的丝路文化。历历在目的伊朗风情的余韵绕梁。这里的人民很可爱、这里的果汁很好喝、这里酸奶有点咸、这里的风景很美丽、这里的文化很特别、这里的生活很幸福、这里的女子很时尚、这里的黑夜一点也不黑！伊朗的一切一切，只等你身临其境。



“掀起伊朗的黑色面纱，下面是一颗火红的心。”

来源：旅游情报网站