鲁哈尼出席上合组织成员国元首理事会第二十次会议并发表讲话

伊朗国家通讯社（IRNA）：本次会议由上海合作组织轮值主席国俄罗斯总统普京主持，伊朗总统鲁哈尼、中国主席习近平、印度总理莫迪、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦代总统扎帕罗夫、巴基斯坦总理伊姆兰·汗、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫等成员国领导人，上海合作组织秘书长诺罗夫、上合组织地区反恐机构执委会主任吉约索夫等常设机构负责人以及阿富汗总统加尼、蒙古国总统巴特图勒嘎、白俄罗斯总理戈洛夫琴科等观察员国领导人和联合国秘书长古特雷斯与会。

鲁哈尼首先感谢俄罗斯总统普京主持本次会议并说，现在世界面临一个很重要和敏感的时刻，一方面暴发疫情严重地威胁人们之命，另一方面美国通过其单边主义的政策和无视其他国权力的行为严重地违反国际法律；在这样前所未有的情况下全世界各国为阻止上述两个挑战应该扩大其协调、深化磋商，今天这样一个行动的必要性是十分明显的。

伊朗总统表示，为了抗疫伊朗伊斯兰共和国向地区国家提供了一些人道主义的帮助，就在抗疫框架我们准备与上海合作组织的各方成员国进行合作并分享我们国家的经验。

鲁哈尼就上合组织在反恐方面的责任说，伊朗伊斯兰共和国作为一个在伊拉克和叙利亚获得反恐怖主义珍贵经验的国家，准备在反恐和反极端主义方面与各方进行密切的合作。

他说，虽然今年初伊朗伊斯兰共和国反恐伟大司令苏莱马尼将军被恐怖分子的最大支持者怯弱地暗杀并牺牲但是我们在反恐领域的意志是到底。

伊朗总统欢迎解决纳卡冲突的最新情况并表示，我们希望该冲突的双方能够通过对话在和平的气氛下和国际法律框架之内解决他们的问题。

据悉参加会议的领导人根据世界政治和经济的主导进程，审议了上合组织活动发展状态和优先任务。会议一致认为，当前国际关系正发生深刻变化，上合组织被视为建立具有代表性、公正全球秩序的重要支柱之一，遵循国际法、保障平等和不可分割的安全、尊重文明多样性和主权。

上合组织成员国指出爱好和平的各国人民共同战胜纳粹主义、法西斯主义和军国主义并与1945年成立联合国的历史意义，重申坚定支持联合国及其安理会在维护人类和平、稳定和逐步发展方面发挥中心协调作用。

上合组织成员国希望进一步促进政治、安全、经贸以及人文关系领域的务实合作，以消除新冠状病毒COVID-19传染引起的全球和区域影响，确保上合组织成员国安全、繁荣和经济可持续增长。

上合组织成员国的一致立场体现在国家元首理事会通过的文件中，即《莫斯科宣言》和与《上合组织成员国元首理事会关于第二次世界大战胜利75周年的声明》，涉及打击恐怖主义、分裂主义和极端主义意识形态的互联网及其它形式传播，以及确保国际信息安全方面的合作、打击毒品威胁、共同抗击新型冠状病毒蔓延以及数字经济领域的合作。

会议批准了《<上合组织至2025年发展战略>2021-2025年落实行动计划》、《上海合作组织成员国在数字化时代发展偏远和农村地区的合作构想规划》以及《上合组织成员国应对地区流行病威胁联合行动综合计划》。通过了上合组织秘书长和上合组织地区反恐怖机构执行委员会主任关于2019年主要活动结果的报告。吉尔吉斯斯坦共和国成立并运行比什凯克上合组织文化交流中心的计划获得支持。

会议高度评价了俄罗斯担任上合组织轮值主席国期间的工作，俄为上合组织高质量发展增添了新动力。