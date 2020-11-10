定居北京的伊朗商人三次来到进博会推介伊朗特产，明年还参加

伊朗国家通讯社（IRNA）：据北京日报消息，11月10日，在第三届进博会展览现场伊朗商人哈桑先生高兴的向记者展示在进博会期间与深圳客商签订的千万元采购伊朗特产的意向合同，居住在北京的哈桑先生表示回到北京后要吃烤鸭庆祝。

由于喜欢北京的文化和生活，哈桑先生在北京定居六年，从事伊朗藏红花、玫瑰花、无花果生意。

哈桑先生连续三年都来进博会参展推介伊朗特产，每次都能交到新朋友，推展更大市场，他表示明年还来进博会。