历史性羞辱！中国伊朗带头出手，美国在联合国遭120国围攻

伊朗国家通讯社（IRNA）：报道称，审查的核心内容是，在美国总统特朗普任内，美国当局肆意拘留移民儿童和杀害手无寸铁的少数族裔等人们高度关注的问题。

报道称，中国和伊朗对美国在人权方面的记录提出质疑并审查了相关内容。这份人权记录报告时美国在今年8月份提交给联合国人权机构的，报告中记录了过去几年间美国的人权问题，以及美国采取了哪些措施来解决这些问题。

在长达3个半小时的会议中，近120多个国家计划就美国的这份人权报告对其进行提问。每个国家的代表仅有不到一分钟的时间提出自己的问题或者评论。

中国代表则提及了美国系统性的种族主义、将新冠病毒政治化、枪支泛滥以及海外军事干预导致当地平民死亡等舆论较为关注的事件。中国代表强调称，美国应当立即停止以人权为借口、以政治原因干涉别国内政的行径。

叙利亚政府代表优素福表示，建议美国终止对叙利亚的制裁命令，美军应当停止对叙利亚领土的"占领"，并追究参与这一系列非法行动的美军军事人员所犯下的罪行。

此外，俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等国也在会上就美国人权问题进行了提问。

美盟友也跟着卖力吆喝

值得注意的是，美国一些传统盟友也在这场会议上公开对美国发难。特朗普政府在2018年代表美国退出了联合国人权理事会。对一些保证国际人权的公约条令，美国也是唯恐避之不及。

因而，美国的一些盟友，诸如加拿大、荷兰等国也在会上公开呼吁美国尽快批准旨在保障人权的条约，并对美国种族不平等、枪支暴力等问题表示关切。

其中，德国呼吁美国早日重新加入联合国人权理事会，并取消对国际刑事法院检察官本苏达的制裁。

美国国内也群起攻之

报道称，美国一个非政府人权组织"美国公民自由联盟"把美国政府提交的这份人权报告称之为"自美国民权运动以来，试图掩盖美国侵犯人权行为的最糟糕企图之一"。

该组织认为，这份报告对美国系统性的种族主义闭口不谈，也并未提及由于"暴力镇压"给抗议者以及移民家庭带来的，甚至没有认真对待新冠病毒带来的致命风险。

美国长期以来拿着自己那套所谓的"人权标准"，轻则经济制裁，重则"拳脚相向"，对自己国内早已充分暴露出来的人权问题却置之不理。打铁还需自身硬，面对这些质疑，美国该认真审视一下自己国内的人权问题并积极改正了。