伊朗中国问题学者表示：习近平在上合峰会上的讲话表明中国将继续坚持多边主义

伊朗国家通讯社（IRNA）：据国际在线消息，国家主席习近平10号晚在北京以视频方式出席了上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议并发表题为《弘扬“上海精神”深化团结协作构建更加紧密的命运共同体》的重要讲话。对此，伊朗沙希德·比赫希提大学地区问题研究中心学者莫森·沙里亚提尼亚11号在接受记者采访时表示，习主席的讲话表明中国将继续坚持多边主义和和平发展道路。

莫森·沙里亚提尼亚表示，习近平主席的讲话内容务实深刻，涉及到坚持多边主义、加强在防控新冠疫情上的合作、维护地区安全与稳定、弘扬上海精神等多方面内容，向世界传达了中国继续坚持多边主义和和平发展道路的积极信号。“我认为，习主席的讲话侧重阐述了多边主义是解决当前全球问题的主要方法，他在讲话中多次提到了坚持多边主义这个中国主要的外交政策，并强调中国的外交政策将继续基于多边主义的原则展开。习主席的讲话表明，中国将继续在国际舞台上坚持和平发展道路，扮演负责任大国的角色。”

沙里亚提尼亚表示，习主席在讲话中对于“地球村”和“卫生健康共同体”等概念的阐释，很有现实意义，当前新冠肺炎在全球依然肆虐，而中国明确表示愿积极考虑上合组织国家的疫苗需求、支持各国保护人民生命安全和身体健康，这是个好消息。“就如这次新冠疫情所展示的，在这个地球村里，我们都生活在一个共呼吸共命运的社区，在这个社区里，合作不再是一种选择，而是一种必然。我认为，在可预见的未来，新冠疫情仍然是全球共同的挑战。好消息是，中国作为全球负责任的国家，已经越来越多地帮助中国以外的国家应对疫情，中国新冠疫苗也将成为全球公共品。在我看来，上海合作组织内部的一些国家，正在越来越不能应对疫情，他们需要中国的帮助。”

沙里亚提尼亚还表示，上合组织的精神内核是上海精神，包括互信、互利、平等、协商，尊重多样文明，谋求共同发展，这种精神对于推进国际多边主义合作能发挥积极作用。“上海精神是建设一个新世界的关键，互信是任何国家之间展开合作的基础，纵观当今世界，我们可以看到不同的国家之间存在着信任度下降的问题，大国之间是这样，区域国家之间也是这样，所以互信是上海精神的基础；平等作为上海精神的另外一部分，在塑造不同国家之间的稳定合作模式上至关重要。此外，尊重文明的多样性和谋求共同发展也非常重要，当前我们处于一个相互依存的世界，发展意味着共享的发展。”