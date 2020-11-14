鲁哈尼：梦想伊朗政府垮台的特朗普政权已被推翻

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统鲁哈尼宣布，在美国和其他国家的所有迹象都表明，世界已经开始意识到他们的努力徒劳无功，对伊朗实施制裁和施加压力的时代将结束。

鲁哈尼发表这番言论不到24小时前，他指责特朗普奉行以“犹太复国主义政权”为指导的外交政策，并吹嘘说，寻求摧毁伊朗共和国的美国政府“自己已经被推翻”。

此前，伊朗总统多次使用特朗普政府官员使用的“极限施压”言论来反过来对付他们。

今年9月，美国未能说服其盟友和联合国安理会其他成员国继续无限期延长伊朗武器禁运，随后鲁哈尼讽刺称，美国的“最大压力”政策已经变成了“对美国的最大孤立”。

特朗普政府在2018年单方面退出伊朗核协议，之后立即对伊朗施加“极限施压”运动。鲁哈尼最近表示，希望下届美国政府能够“利用这个机会弥补(美国)过去的错误”。

德黑兰方面也对与拜登团队的合作表示乐观，但同时警告称，伊朗不会同意像拜登所提议的那样，对核协议重新进行谈判，而只是会让美国重新加入。

鲁哈尼最近还表示，德黑兰将运用一切可能使美国解除对伊朗制裁。

鲁哈尼在政府会议上称：“当然，当我们一旦看到解除制裁的条件已经具备，那么我们就将利用个机会。我们的目的是实现伊朗与全球的平稳互动。”

德黑兰此前多次指出，只有在俄罗斯、中国、德国、法国和英国参与的情况下可以与华盛顿进行核谈判，华盛顿则应该遵守伊核协议。

鲁哈尼当天在内阁会议上说，伊朗的政策很明确，美国政府的更替不会改变伊朗的政策。未来美伊关系，要取决于美国新政府是否与伊朗靠近或者是偏离伊朗的政策。

他又说，如果美国重返核协议，那么就会有新的道路。如果美国没有改变，伊朗将会坚持自己的路。

鲁哈尼还表示，伊朗的目标是取消制裁。只要看到有解除制裁的机会，伊朗会利用好机会，尽力而为。

伊朗总统还讽刺特朗普政府做着让伊朗政权垮台的白日梦，结果是自己下台。

他说，现在没有障碍阻挠伊朗与其它国家发展关系，伊朗将利用这一机会积极与各国互动。鲁哈尼还呼吁国内政治派别团结一致，不要为选举牺牲国家利益。