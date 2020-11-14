中媒体：本赛季至今多场赛事哈达迪都送出绝佳表现

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国体育媒体消息，而哈达迪21+22+16是CBA25年历史以来首次20+20+15的三双，创造了历史纪录，同时也是哈达迪CBA生涯个人的第8次三双。算上上一战对决山西的32分17篮板13助攻，连续两场三双，合计两战贡献53分39板29助，35岁的伊朗大帝仍一柱擎天。

本赛季至今多场赛事哈达迪都送出绝佳表现，击败深圳这一场，他一人面对沈梓捷和赵义明将这对后辈组合打爆，两人合计上了67分钟，收获29分20篮板4助攻，还达不到哈达迪一人的贡献。要知道其中的沈梓捷是近些年中国男篮新生代最好的内线之一，本赛季场均18.2分11.1篮板。

除了沈梓捷之外，哈达迪还虐过其他两位新生代优秀内线，常规赛第7轮对位胡金秋，哈达迪轰下28分20篮板11助攻，胡金秋全场18分8篮板顺带6犯规离场。第9轮对决拥有双塔的北京首钢，哈达迪关键时刻连续罚球命中，让范子铭无可奈何，最终轰下25分19篮板5助攻，送给北京首钢一败。三次对决中国男篮内线希望哈达迪都用实际表现羞辱了他们，35岁的伊朗大帝很强，也衬托出中国篮球新生代的内线希望们仍旧不行，还需要多多努力。

35岁的年纪，创造CBA25年来第一人的成就，哈达迪一场21+22+16的表演令人惊叹，他能被看作是中国篮球后来人们的榜样。35岁的年纪却能在CBA赛场游刃有余，利用经验和技巧取胜，但凡中国篮球这些大个子们能有哈达迪一半的策应意识和反应，他们的未来发展都不会差，可惜懂策应这一点，中国篮球的内线们向来不懂，差得还很远。哈达迪的表现值得称赞，但中国篮球的发展却值得担忧，一位35岁的前NBA边缘内线尚且能如此疯狂，究竟是哈达迪太强，还是CBA本土球员太弱？