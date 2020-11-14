伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国互联网消息，伊朗国土大部分在伊朗高原，海拔在900~1500米之间，总面积164.5万平方公里，人口约8116万(2017年)，主要城市有马什哈德、伊斯法罕、大不里士、阿巴丹等。伊朗盛产石油，是世界第四大产油国。

《史记·大宛列传》最早提及伊朗：安息在大月氏西可千里司马迁的描述涵盖了当地政治、经济、文化、地理、风俗等方面。《史记》作者司马迁所在的西汉，是古代伊朗的安息王朝(公元前256年-公元224年)，表明当时两国已经接触过。

公元六世纪，《魏书》记载：波斯国，都宿利城，纽约密西，古条分国也。波斯是指伊朗的萨山王朝(公元226年-公元651年)，波斯是除伊朗外，中国最熟悉伊朗的称呼。此后，中国和伊尔汗、帖木儿和萨法维等王朝保持了良好的关系。

伊朗国内也有与中国有关的着作。伊尔汗时代(公元1258年-公元1335年)历史学家拉施特的名着《史集》和志菲尼的《世界征服者史》，对中国有说明。约公元1180年，伊朗港口锡拉夫出发的商人苏莱曼在游记中也详细描写了在中国的见闻。

公元1506年，伊朗商人阿里·阿克巴尔·哈塔伊在中国旅行了100天，系统地描述了当时的社会、政治、经济、文化、军事、法律和生活。到目前为止，《哈塔伊游记》还有一定的参考意义。此外，帖木儿王朝沙哈鲁国王曾遣使访问中国，使团代表之一哈菲兹·阿卜鲁以日记的形式写下《沙哈鲁遣使中国记》，对研究明代世俗社会有很大的参考价值。

四大宗教东传中国。明教、摩尼教、景教、伊斯兰教等宗教，在中世纪伊朗传入中国。北魏民间称明教为胡天。在波斯人聚居的长安等地，建造了三座明祠。《魏书灵胡太后传》说：废诸淫祠，胡天神不在那里。说明明明教在北方有一定的影响力。

摩尼教东传鹈鹕，曾成为当地国教。武后延载元年(公元694年)，由于唐朝和鹈鹕关系良好，波斯人在唐朝教授生日等人，在长安、洛阳等地建立了摩尼教寺院，唐会要有贞元十五年四月，久而久之，向摩尼师祈雨的记录。在官方认可下，摩尼教育规模不断扩大，直到明代越来越少。

贞观9年(公元635年)，景教徒在长安开始教育。高宗时，各州建立了景教寺院。玄宗和肃宗对景教感兴趣，大力推进景教发展，玄宗曾为景教提额。会昌5年(公元845年)，朝廷禁止宗教，景教也被禁止，从此消沉。

伊斯兰教是世界三大宗教之一，伊尔汗王朝文献《史集》承认中国十二省有八省有穆斯林。十三世纪初，受蒙古西征的影响，许多波斯人被迫搬到中国。他们的宗教信仰和生活习惯与中国其他民族不同，其中很多人与其他民族结婚，逐渐形成了信奉伊斯兰教的回族，这个民族至今仍是中国很多民族的重要力量。

科技交流互有亮点。与宗教相比，两国古代科学技术交流更入。丝绸之路转移到伊朗，必须经过厄尔布士山脉和苏莱曼山脉之间的山谷。通过贸易，当地掌握了大量的东西方贸易信息。公元550年，两位波斯僧侣用通心竹杖夹住蚕卵，将丝织业传入欧洲。

现在伊朗民间把瓷器称为秦尼，意味着中国或中国生产。很多博物馆都收藏着明朝的瓷器珍品。波斯卡山夸姆萨村名为苏麻离青的钴材料与中国瓷器完美结合，形成了世界着名的元青花。另外，《史集》正确详细记载了雕刻印刷技术，表明十三世纪这一技术已经传入伊朗。当时，伊儿汉王朝乞合都仿照元朝至元宝钞，在大不里士发行了雕版印刷的钞票。

四大发明在伊朗在伊朗的传播下，影响了世界。恺罗斯之战失利后，一些被俘的唐军官兵将造纸术带到伊朗，促使造纸术在中亚生根发芽。十一世纪，指南针随着中国船队进入伊朗港口，幸运地成为通过海路传入伊朗的第一批物品之一。唐朝中后期，制硝术传入伊朗，当地人称之为中国盐。蒙古统治伊朗时期，人们学会在制硝术的基础上制作火药。

伊朗的科技也影响了中国。到元7年(公元1270年)为止，天文学家贾玛如丁向元朝宫廷提供浑天仪、方位仪、斜纬仪、平纬仪、天球仪、地球仪和观象仪等7个天文仪器，同时提供了新纪年法的万年历。中国建筑也吸收了伊朗的发票