如果你是这个姓氏，你可能是“波斯人”后代！

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来中国研究者在其百家号网页——去看秦始皇陵，分享了他就中国与古波斯的姓氏关系。全文如下：

每个人都拥有自己的姓氏，有的是大姓例如“刘、张、李”姓，很容易遇见同名同姓的人，也许大家几百年前就是同族人，只不过随着历史发展后来分散生活了而已。当然也有小姓甚至是复姓，目前我国共有6931个单姓，数量巨大，但并不是每个姓氏都源于我国本土，就像接下来要说到的这个姓氏，他们中有人可能并非“炎黄子孙”，而是“波斯人”的后裔，那么这个姓氏是什么呢？

先从波斯国和咱们中国的历史渊源聊起，从前的波斯国就是现在的伊朗，那么大约在公元前247年，波斯国境内有一个第二政治强国诞生，名叫安息国。它的版图比较辽阔，和中国的丝绸之路有接壤，那时候罗马和中国的交易都来来源于这条路，安息国人认为这条路非常重要，自己也要利用起来，于是借着公元前115年汉朝主动联络觐见的机会，安息国接待了使者，还专门派遣20000官兵前来等候，可见汉朝在世界的影响力之大。紧接着为了互通友好，安息也在不久后派出使者，带着特产狮子和苻拔来到了中国。

而在两国来往的这些年里，有不少安息人来到了中国。其中还有一位名叫安清的太子，他对于权力之争没有什么兴趣，他只想做自己想做的事情、随即出嫁，到处宣传佛法，随着丝绸之路的文化影响，他发现汉朝是一个好去处，于是他只身来到了汉王朝的洛阳，和侍从随员们就此都留在了洛阳，娶妻生子，皆以原国名的汉译名称为姓氏，称安氏，世代相传至今，把安姓传播了开来。慢慢地他们也就真的成为了中国的一部分。但安姓的来源并不仅仅只有波斯国这一脉，此安姓只是其一小部分，因为早在秦王朝就出现了安这个姓氏。还有安禄山，他原为康国后裔，是跟着继父安延偃改的安姓。

只是说如果有安姓族人奉安清为祖先的话，那么他们大概率是波斯人这一脉的后裔。从外貌来分辨已经没有什么差别，毕竟过去了这么多年，混血的基因早已经变化，凭肉眼来看压根就没用。再说了姓氏重要但在生活中也不是绝对的重要，只是一个身份的代名词罢了。

非要探究源流的话，安姓还要和少数民族扯上关系，像鲜卑族、满族、回族、奚族、蒙古族、彝族、朝鲜族等，都曾有过部分汉化改姓为氏的经历，并且流传至今，所以说安氏是一个多民族、多源流的姓氏，当代汉族安姓的人口已达一百七十万，为全国第一百一十位姓氏，大约占全国人口的0.15%。人口数量也是不容小觑的，怎么样？是你的姓么？