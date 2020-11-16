伊朗即将全面动员遏制疫情扩散

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部日前宣布，全国疫情一直在迅速蔓延，当前伊朗是中东地区国家中新冠病毒感染人数最多的国家。

报道称，伊朗总统 鲁哈尼15日发表声明宣布：“举国上下要全面动员起来”，坚决遏制疫情继续扩散。

鲁哈尼在声明中强调，“所有政府组织、部队和其它机构要尽一切可能向卫生部门和卫生工作者提供各种形式的帮助。”

据报道，伊朗政府14日宣布，从本月21日开始对首都 德黑兰和全国约100座城市实施严格的限制措施：停止非必要的业务和服务，禁止汽车进入和离开这些城市。