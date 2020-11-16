中媒：近年来，两伊关系持续向好 双方将加深两国军事合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：14日和15日，伊拉克国防部长朱马·伊纳德抵达伊朗首都德黑兰。在两天的访问中，伊纳德先后同伊朗国防部长哈塔米、最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼、伊朗武装部队总参谋长巴盖里等多名军方高官举行会晤。

在两国防长的会晤中，伊朗国防部长哈塔米表示，中东地区如今局势复杂敏感，其主要原因是外来势力的干涉。美国等国家的行动表明，他们对于破坏地区稳定有着长久计划，伊朗国防部已经准备好满足伊拉克武装部队加强其国防力量的需求。他强调，现如今伊拉克比以往任何时候都更安全，伊朗愿意参与伊拉克重建和发展。同时他指出，伊朗将继续支持伊拉克政治进程、支持伊拉克安全稳定和领土完整，两国将继续加强反恐斗争中的合作。

会晤中伊纳德表示，此行的首要目标是加强两国关系，同时了解伊朗的科学技术成就，以及在国防领域的宝贵经验，并努力通过双边交流，加强伊拉克武装部队打击地区恐怖主义势力的能力。伊纳德强调，伊拉克不会忘记伊朗为击败极端组织所提供的帮助。

15号当天，伊纳德分别同伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼以及伊朗武装部队总参谋长巴盖里举行会晤。沙姆哈尼表示，伊朗和伊拉克的防御与安全合作保证了地区的和平稳定，这种合作关系应提高到战略水平。他强调，美国在中东地区的目标是在区域国家间营造不和谐及冲突，所有国家都应对美国的阴谋保持警惕。沙姆哈尼赞扬伊拉克议会要求美军撤离的决议，他表示地区和平与稳定的最重要条件之一就是美军从该地区撤出。

中国媒体报道，近年来，两伊关系持续向好，在经贸往来、打击恐怖主义等方面有诸多合作。当地分析指出，伊拉克防长此行主要目的旨在加强两国安全、加深两国军事合作。此外，今年10月18日，联合国安理会对伊朗武器禁运自动解除，伊朗有可能会利用本次访问推动两国之间的武器贸易。