西方“双重标准”又刷屏：推特关停伊朗石油部长账号！

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位要求匿名的伊朗石油部官员早前表示，推特此举似乎与制裁有关。据阿拉比亚电视台网站15日报道，10月26日，赞加内被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）以个人名义制裁。

最近伊朗石油部长赞格内就特朗普政府宣布又想对伊朗进行新一轮制裁表示，美方的如此政治态度表明该国政府面对伊朗人民的怨恨。

他说，美国利用一些毫无根据的借口来制裁伊朗石油部门的人物，我们的国家自己是恐怖主义的受害者，因此美国通过这些不公平的制裁想对伊朗施压。

伊朗石油部长强调，我们并不怕美国的制裁，还要宣布这些制裁没有阻止我们在石油方面的专业工作，这些制裁让我们更努力地为我们国家工作。

最近针对日前美国宣布制裁上月为委内瑞拉运送燃油的5艘伊朗油轮的船长一事，伊朗石油部长赞格内当地时间26号表示，美国的制裁措施是无效的。

赞格内当时表示，美国制裁伊朗船长并不出人意料，首先美国之前就承诺给这些船长钱，但他们没有接受，接着美国威胁和制裁他们，这些船长早就知道这些。这种制裁措施是无效的。

本月24日，美国国务卿蓬佩奥宣布了新一轮制裁伊朗的措施，制裁对象为上个月为委内瑞拉运送燃油的5艘伊朗油轮的船长。

这些油轮共计为委内瑞拉运送了150多万桶燃油，以帮助委内瑞拉国内解决燃油短缺的问题。

赞格内还表示，伊朗给委内瑞拉运送燃油并不是免费的，而是以市场价格出售给委内瑞拉的，目前部分燃油费用已经支付给伊朗。