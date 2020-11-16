伊朗短片《最底层》获第8届亚洲微电影节金海棠奖

伊朗国家通讯社（IRNA）：由中国电视艺术家协会、中央新影集团、中共云南省委宣传部、云南省文化和旅游厅、云南省广播电视局、临沧市人民政府主办的第八届亚洲微电影艺术节在临沧举行了盛大的颁奖典礼。亚洲微电影艺术节“金海棠奖”已成为颇具影响力、美誉度、品牌价值的国际性质的微电影最高奖项，是亚洲区域内最具影响力的国际微电影盛会，同时亚洲微电影节“金海棠”奖也是中国政府奖项的最高级别奖，临沧为“亚洲微电影艺术节”永久举办地。

在昨天的颁奖典礼上，中国国家话剧院一级演员，著名演技派明星李梦男凭借由曹雨童编剧导演的作品《灯》饰演的儿子一角获得金海棠奖最佳男配角，这个故事讲述了患有阿尔茨海默症的老军人父亲（曹力饰演）和儿子之间的温情故事，两位艺术家内敛含蓄的表演却深刻地表现了刻骨的父子亲情，尤其片子最后儿子默默从反光镜看着父亲开心喝着可乐，心满意足看到了心心念念的天安门，午夜的华灯从这对父子身上掠过，再忙的生活和工作，都不要忽视我们的长辈，何况是患有老年痴呆的父亲。儿子的眼睛里有满足，有愧疚，有未来。片子父子之间默契的表演打动了评委，具有丰富舞台经验的李梦男获此殊荣亦是实至名归。李梦男对父子题材也是情有独钟，他导演的话剧《俺爹我爸》在业界久演不衰，是中国国家话剧院的经典保留剧目，曾获亚洲戏剧节大奖，他主演和监制的父子感情的电影《散养时代》也为他赢得美国圣地亚哥儿童电影节最佳男演员的桂冠。

第八届亚洲微电影艺术节优秀作品推选定评会，从5019部征集作品中推选出40部最佳作品奖。2013年，亚洲微电影艺术节落户临沧。八年来，亚微节吸引了世界各国微影爱好者的目光，共征集到世界各地参赛作品21000多部，来自30多个国家200多名国内外知名导演、艺术家、影视明星、制片人和11000多名嘉宾，，共同参与和见证了亚微节的茁壮成长，增进了亚洲国家之间的文化交流，规范和引领了全国微电影事业和产业的健康发展，彰显了微电影艺术节的品牌影响力，提升了临沧的知名度与美誉度，有力助推了临沧文化旅游产业的发展，彰显了中华文化魅力与时代风采。

从参节嘉宾看，有众多国家级以及省部级领导；有缅甸、伊朗、柬埔寨、越南、孟加拉、马来西亚等30多个国家嘉宾；有丁荫楠、尤小刚、冯小宁、李洋等著名导演；有斯琴高娃、王馥荔、沈丹萍、严敏求、马德华等著名影视艺术家；有朱军、朱讯、张泽群、程前等著名主持人以及全国各地的企业家、艺术家、专家学者、演艺人员、媒体朋友等11000多名国内外嘉宾参与、见证了亚微节的茁壮成长。