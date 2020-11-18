江都这个神秘村庄，竟然真的和伊朗有关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：据丝路邮报消息，“波斯庄”这一地名最早出现，是在大桥镇波斯庄和善玉村、吴桥镇小荡村、浦头镇东堡村等地村民收藏的《佴氏族谱》中。

该族谱提及“波斯庄”的序有7篇，首次出现在崇祯十年（1637年）荆溪曹安祖所述的《续修波斯庄佴氏谱序》：“余稽维扬波斯庄佴氏谱，其先源流之，……遂卜居波斯庄，子芩比我幸福三生。”

现如今在波斯庄，仍有一百多户姓佴，自称是古波斯人的后裔。佴作姓氏，本应读为nai，扬州波斯庄人将其念为lī(ㄌㄧ)。有学者推测，扬州佴氏族人可能是波斯等色目商人的后裔，这支西亚人因避乱迁居扬州东郊，用祖先或家乡名称(伊朗、伊拉克)中第一个音节的"i"，取汉姓为"佴"。

波斯庄原名榉树阁。早在唐代，扬州以其濒江通海、运河贯通的特殊地理位置，成为当时的国际性商业贸易港埠，也是水陆“丝绸之路”的接合部。经内陆或沿海来扬州的波斯商人络绎不绝，留居经商者多达5000余人。

相传在8世纪左右，有一位波斯商人在这里结识了一位名叫郭仲涉的巨商，并与之结下了深厚的友谊。后来这位异国商人与郭结伴，来到郭的家乡榉树阁，住在郭家，从事以物易丝活动，有时他也给当地人医治疾病。由于波斯商人性格豪爽，待人真诚，当地人都非常乐意和他亲近。在朝夕相处中，波斯商人与同庄一位郭姓姑娘日久生情，并结成夫妻，成为一名“扬州女婿”。

不久，榉树阁东面有兵匪起事，向扬州方向一路抢掠。大敌当前，沿途百姓纷纷组织乡勇军以自保。住在郭家的波斯商人因身材高大、悍勇强直，被当地百姓拥戴为乡勇军首领。他带领民众，拿起武器，与匪兵进行殊死斗争，在一次激战中被匪兵杀害。为了纪念波斯商人的保民之恩，当地人将榉树阁改名为波斯庄。

明代，波斯庄的佴姓家族按汉族风俗建起了“家堂”（即“佴氏宗祠”），取名“双槐堂”。

据《江都县志》载：“双槐堂在波斯庄，为佴姓家堂，建于明代。双槐大可合抱。佴姓为世族子孙，渐就凌夷。家所藏书画鼎彝略尽，唯堂与树尚存。令人有故家乔木之感。”

据波斯庄的老辈讲，双槐堂的墓区占地20至30亩，高坟形状如一尊倒扣的大钟，芦苇编织，迭围摞高，有10多米，直径有4至5米，颇显异域风味。

遗憾的是，约在1958年，双槐堂和墓地统统被拆毁。

波斯村佴氏族人还有着独特的的祭祀方式，并且延续至今：供奉两尊木刻神像，一名“波斯”，一名“龙骥”，一个面善，一个面恶，俱为武士装束，头戴向上翻卷的毡帽，上插一支点燃的蜡烛。

举行祭祀时，由16人组成的主祭成员头戴西式黑礼帽，身穿燕尾服，盛放祭品的托盘为木制长方型，两侧均有提把。这种祭祀方式显现出古波斯“拜火教”的特色，在全中国都极为罕见。

除了在宗祠、丧葬与祭祀方面，波斯庄村民在饮食上似乎也有被波斯文化影响的迹象。

“波斯六家庄，荞面疙瘩汤，一年吃了三顿饭，还沾祖宗亡人光。如果不是胡萝卜来打坝，早就淌到董家岔。”这是一首在波斯庄流传了多年的歌谣。

荞麦和胡萝卜是波斯庄的特色作物。中亚地区是荞麦的原产地之一，而胡萝卜更是早在公元10世纪就进入了波斯人的餐桌——因此，这两种作物在某种程度上也昭示着波斯庄和古波斯之间暗含的联系。

同时，因为允许波斯人与汉人通婚，自然会有波斯人“汉化”的后裔，其生活习俗已经与汉人没有什么差别，唯一显著特征是有部分后代眼窝微陷、眼珠棕黄。

如今，波斯庄里的佴姓人大多已说不出自己姓氏的由来，也几乎找不到具有波斯人特色的墓葬，不过，近20年来，伊朗文化官员多次来此寻访祖先遗迹，英美学者也纷纷来到这里调查研究。

凭借“波斯渊源”的魅力，波斯庄吸引了越来越多旅游者和国际学术界人士到访，以进一步探索这座村庄和古波斯以及海上丝绸之路之间的关系。