伊朗本财年前7个月粗钢产量同比增长8%

伊朗国家通讯社（IRNA）：世界钢铁协会数据显示，伊朗钢铁制造商在本财政年度的前七个月(对应伊朗财年：3月20日至10月21日)共生产粗钢1316万吨，同比增长8%。

其中，在伊朗的第7个月(9月22日至10月21日)粗钢产量为192万吨。

据悉，在伊朗上一财年，铁精粉产量为4730.6万吨，同比增长4%。

尽管美国对伊朗实施了禁令和制裁，但伊朗仍可以在伊历过去10个月中（2019年3月21日开始）创下数种工业产品的生产纪录。

伊朗工矿贸易部长拉赫马尼周四宣布，该国铜和钢的产量超过法国和意大利，位居世界第十位，创下新的纪录。

他指出，尽管美国对伊朗实施了禁令和制裁，但伊朗仍可以在伊历过去10个月中（2019年3月21日开始）创下数种工业产品的生产纪录。

最近伊朗霍拉桑（Khorasan）铁路总经理表示，从萨拉赫斯（Sarakhs）边境铁路（位于霍拉桑北部的拉扎维）到土库曼斯坦以及其他中亚国家的出口率增长了90％。

穆斯塔法·纳西里·沃雷格（Mustafa Nasiri Wareg）在接受伊通社记者采访时表示，“今年前六个月，通过萨拉赫斯（Sarakhs）铁路边境向中亚国家出口了60.6万吨货物和1万辆货车。”

他补充说：“霍拉桑·拉扎维省以53.3万吨出口货物，成为全国铁路出口的第一名。”

霍拉桑铁路公司总经理说：“霍拉桑铁路公司的Shahid Motahari站，在该地区的铁路出口中排名第一；因此，今年货物出口量已达到29.8万吨，比去年同期增长140％。”